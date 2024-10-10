Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Стала известна сумма, которую россияне считают порогом бедности

Стала известна сумма, которую россияне считают порогом бедности

Порогом бедности россияне считают заработок в 43 000 рублей в месяц
10 октября 2024, 08:02
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Порогом бедности россияне считают заработок в 43 000 рублей в месяц. Об этом информирует РБК.
«Бедным в России, по мнению россиян, может считаться человек, который зарабатывает менее 43 тысяч рублей в месяц», — отмечается в материале.

Помимо этого, в проведенном исследовании присутствуют и другие пункты. По мнению граждан России, богатыми считаются люди, которые каждый месяц зарабатывают более 860 000 рублей. Кроме того, для счастья россиян устроит сумма заработка в 250 000 рублей в месяц.



Ранее сообщалось, что правительство предложило увеличить зарплаты бюджетникам социальной сферы в следующем году. Уточняется, что повышение окладов на 13,2% затронет врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей вузов, деятелей науки и соцработников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно, какая часть россиян имеет финансовую подушку

В Госдуме назвали размер справедливой пенсии для неработающих россиян

Названы города, где предлагают самые высокие средние зарплаты
#зарплаты
#люди
Основательницу сети кафе «АндерСон» Татулову* признали иноагентом
10 октября 2024, 06:40

Фото: istock/Jirapong Manustrong

Анастасия Татулова*, основательница сети кафе «АндерСон» и бывший общественный омбудсмен, была внесена в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ.
Причиной стало её критическое отношение к специальной военной операции и получение информационной помощи от иностранных источников, сообщают судебные материалы.

«Татулова* занимается политической деятельностью и находится под влиянием иностранных источников, оказывающих ей информационную поддержку», — говорится в документе.
По информации ТАСС, Татулова* распространяла материалы, связанные с лицами из реестра иноагентов, а также публично критиковала действия российских властей.

Татулова*, известная своими бизнес-проектами, продала сеть кафе «АндерСон» в 2023 году и эмигрировала в Португалию. В апреле 2024 года её имя появилось в реестре иноагентов. Кроме того, сеть кафе была оштрафована на более чем 500 тысяч рублей за нарушения налогового законодательства, включая использование схем с «серыми» зарплатами и подменными кассовыми аппаратами.

Читайте также:

Российские музыкальные платформы начали маркировать исполнителей-иноагентов

Названа причина включения комика Данилы Поперечного* в реестр иноагентов

Журналист-иноагент Невзоров* на концерте в США отрёкся от Петербурга

* Признан иноагентом в РФ
#бизнес
#кафе
#нарушения
#операции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
День Савватия Пчельника 10 октября: Почему нельзя злиться, проявлять недовольство и ходить в лес
10 октября 2024, 00:00

Фото: istock/Liudmila Chernetska

10 октября отмечается день памяти святого Савватия Соловецкого, одного из основателей Соловецкого монастыря. В этот день обычно заканчивают осенние полевые работы и начинают готовиться к зиме. Также этот день известен как День Савватия Пчельника, поскольку считается, что именно 10 октября необходимо закончить все дела, связанные с уходом за пчелами и подготовкой ульев к зимнему периоду.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 10 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

День Савватия Пчельника — история

Савватий жил в конце XIV — середине XV века. Он считается одним из основателей Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря на Белом море, который вскоре стал духовным центром Русского Севера.

Перед этим он принял постриг в Белозерском монастыре в Новгородской области, а затем переехал на Валаам. Узнав о почти безлюдном Соловецком острове, Савватий, стремясь к уединению, решил отправиться туда. Путь до острова проходил через реку Выг.

По дороге он встретил инока Германа, у которого остановился на некоторое время и поделился своим намерением. В итоге оба решили вместе отправиться на остров. Они добрались до Соловков только на третий день. На месте поставили крест и построили келью. Спустя несколько лет инок Герман ушел на реку Онегу, а Савватий остался жить в келье.

Постепенно на острове начали селиться и другие отшельники. Вскоре возник монастырь, который получил название Соловецкого. Сегодня мощи преподобного Савватия находятся там. Поклониться им можно в Свято-Троицком соборе монастыря.

Традиции

На Руси к дню памяти святого завершались Пчелиные девятины — девятидневный период подготовки ульев к зиме. Пчеловодство было распространено, а мед ценился за его вкус и лечебные свойства.

Работы начинались 2 октября и заканчивались 10 октября. В день Савватия Пчельника разрешалось заниматься только ульями, а любые другие дела считались грехом. Пасечники переносили ульи с пчелами в теплые помещения и молились святому о том, чтобы пчелы пережили зиму и на следующий год был хороший урожай меда.

Считалось, что Савватий Соловецкий защищает не только пчел, но и лошадей. Поэтому в этот день проводились конные ярмарки и соревнования на лошадях.

Фото: istock/Andrey Zhuravlev

Что можно делать 10 октября 2024

— В праздник принято вставать рано, чтобы избежать бессонницы. По народным поверьям, чем дольше спишь, тем больше болезней можно привлечь.

— В обед вся семья собирается за праздничным столом. К дню Савватия Пчельника хозяйки готовят медовые пряники и угощают ими родных. Крошки от пряников следует отдать птицам, чтобы год прошел в достатке.

— Также хорошей традицией считается угостить соседей свежим медом и поделиться этим полезным лакомством с теми, кто в этом нуждается.

Что нельзя делать 10 октября 2024

— Согласно народным поверьям, в этот день не рекомендуется начинать новые дела или проводить финансовые операции. Также не стоит злиться или выражать недовольство, чтобы удача не отвернулась.

— На Савватия запрещено выполнять физическую работу. Все домашние дела следует завершить до праздника, так как действия, совершенные в этот день, не принесут пользы.

— Не рекомендуется планировать дальние поездки или уходить глубоко в лес, так как это может привести к заблуждению и трудностям с возвращением.

Фото: istock/Photosspeakathousandwords

Приметы на погоду

— Если пчелы в этот день плотнее залепляют леток, то зима будет холодной;

— Если на дворе стоит сухая погода, то можно будет насладиться теплыми осенними деньками;

— Гроза в этот день означала, что зима будет короткой и бесснежной;

— Если выпал снег, то через 40 дней наступят морозы.

Читайте также:

День Сергия Радонежского 8 октября: Почему нельзя ссориться, обижаться или завидовать

День Ионы и Фоки 5 октября: Почему ни в коем случае нельзя устраивать вечеринки и лениться

Астафий Ветряк 3 октября 2024: Почему важно сосредоточиться на новых целях и избегать конфликтов
#лес
#праздник
#погода
#мёд
#пчёлы
#снег
#статьи
#приметы
#традиции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Кругляк гоним за рубеж»: Путин раскритиковал экспорт древесины из России
Путин раскритиковал экспорт древесины и импорт готовой продукции из нее
09 октября 2024, 23:09

Фото: сайт Кремля

Россия обладает огромными лесными ресурсами, поэтому привычная практика экспорта древесины в сыром виде и импорта готовой продукции выглядит ненормально. Замечание президента России Владимира Путина прозвучало 9 октября, во время открытия по видеосвязи целлюлозно-картонного завода в Иркутской области.
Путин отметил, что Россия располагает одной из крупнейших лесосек в мире. Глава государства отметил, что, несмотря на огромные запасы леса, страна закупает высококачественную бумагу и другие изделия за границей и «ситуация меняется к лучшему не так быстро».
«Это просто странно! Кругляк гоним за рубеж, а оттуда закупаем продукцию», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что открытие новых производств, особенно в целлюлозно-бумажной отрасли, представляет важный шаг для региона. Путин заверил, что власти будут поддерживать такие предприятия и стремиться к развитию внутреннего производства.

Читайте также:

«Костюмчик-то отечественный?»: Путин пошутил о костюме нижегородского губернатора

Путин дал старт серийному производству Lada Aura

Путин открыл заседание Совета глав стран СНГ в Кремле
#россия
#президент
#предприятия
#путин
#промышленность
#лес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин дал старт серийному производству Lada Aura
Путин дал старт серийному производству Lada Aura на заводе в Самарской области
09 октября 2024, 22:04

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 9 октября в формате видеосвязи запустил серийное производство автомобиля Lada Aura на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области. Он выразил благодарность и поздравил сотрудников предприятия за их труд и профессионализм.
В июле Путин сам протестировал новую модель, проехав на ней по участку трассы М-11 Москва — Петербург. Он поделился впечатлениями от поездки, отметив, что автомобиль ему понравился. По его словам, Lada Aura хорошо управляется, обладает отличной видимостью и мощным двигателем.
«Без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, она мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный достаточно, все по-современному», — отметил президент.

В 2024 году «АвтоВАЗ» планирует выпустить 2,9 тысячи бизнес-седанов Lada Aura, а с 2025 года увеличить объем до 8 тысяч единиц в год. Об этом сообщается в материалах Кремля, подготовленных к открытию новых производственных объектов. Ожидается, что при наличии спроса выпуск могут увеличить.

Читайте также:

Продажи Lada выросли в сентябре

СФ одобрил закон о лишении прав за использование устройств, скрывающих госномера

В России ожидается резкий рост цен на подержанные автомобили
#автомобили
#президент
#закон
#рост
#путин
#автоваз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Столичный суд оштрафовал актёра Трескунова* за нарушение закона об иноагентах
Суд в Москве оштрафовал Трескунова* на 40 тысяч рублей
09 октября 2024, 19:16

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Тимирязевский суд Москвы оштрафовал покинувшего Россию актёра Семёна Трескунова* за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на решение суда.
Отмечается, что актёра признали виновным по статье Кодекса об административных правонарушениях за несоблюдение порядка деятельности иноагента. В качестве наказания суд выписал ему штраф в размере 40 тысяч рублей.

В настоящее время актёр, выступивший против проведения СВО и распространяющий фейковые сведения о принимаемых в России решениях, проживает за границей.

Читайте также:

Мультипликатора Мунтяна* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд объяснил включение рэпера Моргенштерна* в реестр иноагентов

Названа причина включения комика Данилы Поперечного* в реестр иноагентов

*признаны Минюстом РФ иноагентами
#минюст рф
#иностранный агент
#закон
#нарушение
#штраф
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Олимпиада для школьников по истории авиации стартовала в России
Школьников приглашают на олимпиаду по истории авиации и воздухоплавания
09 октября 2024, 19:03

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

С 1 октября 2024 года в России стартовал прием заявок на участие в 22 Международной олимпиаде по истории авиации и воздухоплавания имени А.Ф. Можайского. Это событие проходит ежегодно.
В организации олимпиады участвуют Фонд содействия развитию авиационных и космических технологий, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Российский государственный гуманитарный университет и Национальный исследовательский университет «МЭИ».

Основная цель — популяризация авиастроительной отрасли и формирование будущего сообщества авиастроителей. Участниками могут стать юноши и девушки в возрасте от 12 до 18 лет независимо от гражданства и места проживания. Для участия необходимо пройти специальные тесты. Рабочий язык олимпиады — русский.
«Прием заявок продолжится до 31 декабря. Олимпиада включает два тура: первый — заочный, который проходит в интернете, и второй — очный, представляющий собой Молодежный симпозиум», — сообщает Союз авиастроителей.

Олимпиада уже стала традицией, привлекая молодежь, увлеченную авиацией, из различных регионов России и соседних стран. В течение учебного года участники проходят тестирование, публикуют свои работы на сайте олимпиады olymp.as-club.ru и получают отзывы от сверстников и от профессионалов.

Участникам предлагаю курсы дополнительного дистанционного образования по темам «История авиации и воздухоплавания», «Люди и судьбы российской авиации» и «Теоретические и инженерные основы аэрокосмической техники».

Победители первого тура получают сертификаты и пройдут во второй тур. Он проходит в формате очного Молодежного симпозиума, где участники выступают публично. Каждый участник может получить консультации от экспертов как в центрах подготовки к олимпиаде, так и через интернет.

Сроки проведения олимпиады охватывают период с октября 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Олимпиада проходит под эгидой Союза специалистов в области авиастроения «Союз авиастроителей», Академии наук авиации и воздухоплавания, а также Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова Российской академии наук при поддержке Союза машиностроителей России.

Читайте также:

Московский областной медицинский колледж № 1 провёл экскурсию для учеников школы № 19

Школьники из Красногорска создали проект литературной аллеи в парке

В учебных заведениях Московской области провели «Разговоры о важном»
#молодёжь
#тестирование
#олимпиада
#приём
#тесты
#школьники
#образование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве отреставрировали памятник Гагарину
Собянин: завершена реставрация памятника Гагарину на Ленинском проспекте
09 октября 2024, 18:18

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Москве завершили реставрацию памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что это первый в мире крупногабаритный монумент, полностью изготовленный из титана. Его высота составляет 42,5 метра.

Также Собянин напомнил, что место установки монумента выбрано не случайно. Именно по Ленинскому проспекту 14 апреля 1961 года космонавт Юрий Гагарин, совершив первый полёт в космос, направлялся в Кремль из аэропорта Внуково.

Со временем на монументе появились повреждения, которые успешно устранили специалисты. Они очистили стилобат, заменили повреждённые облицовочные блоки и плиты, обработали камни воском, а также очистили от коррозии и помыли сам титановый монумент.

Также специалисты провели работы во внутреннем пространстве памятника.

Читайте также:

«Дом-книжку» на Новом Арбате признали аварийным

На храм Сергия Радонежского в Москве установят архитектурно-художественную подсветку

В Москве утвердили три проекта комплексного развития территорий
#памятник
#юрий гагарин
#москва
#реставрация
#сергей собянин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МВД РФ рассказали о новой уловке мошенников с помощью «выписки» из медкарты
09 октября 2024, 18:14

Фото: istockphoto/welcomia

Мошенники стали удалённо подключаться к гаджетам россиян, рассылая якобы выписки из медицинской карты. Таким образом они распространяют шпионское программное обеспечение, маскируя его под медицинские файлы.
Об этом в своём телеграм-канале сообщили сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Специалисты пояснили, что на электронное устройство потенциальной жертвы отправляется отвлекающий документ — абстрактная выписка из амбулаторной карты.

Параллельно на компьютер, ноутбук или телефон гражданина идёт скрытая установка программы-загрузчика. После этого хакеры получают возможность с помощью удалённого доступа выполнять команды на устройстве пользователя и получают таким образом доступ к его личным кабинетам, аккаунтам и другим конфиденциальным данным.

Читайте также:

Россиян предупредили о схеме мошенников в Telegram

ВТБ рассказал о всплеске мошенничества через обновления приложений

Мошенники от имени Россетей взламывают аккаунты на Госуслугах
#телефон
#мвд
#карты
#компьютер
#специалисты
#сотрудники
#хакеры
#жертвы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Был неправ»: бывший учитель из Чечни извинился на видео за оскорбление христиан
Экс-учитель из Чечни Жабраилов извинился на видео за оскорбление христиан
09 октября 2024, 18:12

Фото: istockphoto/ProfessionalStudioImages

Бывший учитель из Чечни Мансур Жабраилов извинился за свои оскорбительные высказывания в адрес христиан. Видео с извинениями появилось 9 октября в Telegram-канале чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный».
Ранее министр по национальной политике республики Ахмед Дудаев сообщил, что Жабраилова уволили и задержали правоохранительные органы. В отношении него начали следственные действия.



Мужчина признал, что осознает свою неправоту с точки зрения закона и религии. Он объяснил, что отвечал на критику своей веры и забыл, что может оскорбить людей, не причастных к этому. Он добавил, что в республике недопустимо унижать религию или людей, исповедующих разные верования.

Жабраилов принес извинения православным христианам и подчеркнул, что ислам запрещает оскорбления других религий. Он также заявил о готовности принять полную ответственность за свои слова в рамках российского законодательства.

Читайте также:

«Позорят весь чеченский народ»: сын Кадырова Ахмат призвал отказаться от поп-MMA

Стало известно, что Кадыров подарил бойцам СВО

Кадыров призвал РФ отказаться от «средневековых» методов при высылке мигрантов
#ислам
#христиане
#религия
#учитель
#чечня
#наказание
Следите за нашими новостями
в удобном формате