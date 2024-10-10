Стала известна сумма, которую россияне считают порогом бедности

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Порогом бедности россияне считают заработок в 43 000 рублей в месяц. Об этом информирует РБК.
«Бедным в России, по мнению россиян, может считаться человек, который зарабатывает менее 43 тысяч рублей в месяц», — отмечается в материале.
Помимо этого, в проведенном исследовании присутствуют и другие пункты. По мнению граждан России, богатыми считаются люди, которые каждый месяц зарабатывают более 860 000 рублей. Кроме того, для счастья россиян устроит сумма заработка в 250 000 рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что правительство предложило увеличить зарплаты бюджетникам социальной сферы в следующем году. Уточняется, что повышение окладов на 13,2% затронет врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей вузов, деятелей науки и соцработников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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