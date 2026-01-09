В Москве увеличили штраф за безбилетный проезд

09 января 2026, 17:34

В Москве штраф за проезд без билета в городском транспорте увеличили до 5000 руб

Фото: iStock/DoroO

Размер штрафа за неоплаченный проезд и неправомерное использование социальной карты в городском транспорте увеличили в Москве до пяти тысяч рублей. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.