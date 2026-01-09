В Москве увеличили штраф за безбилетный проезд
Размер штрафа за неоплаченный проезд и неправомерное использование социальной карты в городском транспорте увеличили в Москве до пяти тысяч рублей. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.
В декабре 2025 года комиссия Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры предложила повысить штраф за безбилетный проезд в наземном общественном транспорте Москвы до пяти тысяч рублей вместо двух тысяч. Это решение было одобрено на пленарном заседании Московской городской думы, и затем закон подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В ведомстве отметили, что оплата проезда способствует развитию городской транспортной системы, в том числе расширению маршрутной сети, обновлению подвижного состава и внедрению новых сервисов для пассажиров. Также дептранс уточнил, что оплаченный проезд обеспечивает получение страхового возмещения в случае непредвиденных ситуаций.
