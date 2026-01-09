Володин рассказал о новом законе, направленном на поддержку семей с детьми

09 января 2026, 16:30

Володин: В стаж родителей включили периоды ухода за ребенком до 1,5 года

Фото: iStock/evgenyatamanenko

С 1 января 2026 года в России действует новый закон, направленный на поддержку семей с детьми. О нем в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.