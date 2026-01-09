Володин рассказал о новом законе, направленном на поддержку семей с детьми
С 1 января 2026 года в России действует новый закон, направленный на поддержку семей с детьми. О нем в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, родители смогут включать в страховую стажировку периоды ухода за каждым ребёнком до 1,5 лет без ограничений. Ранее одному из родителей, уходящему в декретный отпуск, засчитывали в стаж не более шести лет, что было равнозначно уходу за четырьмя детьми.
Новый закон также устанавливает правила учёта стажа. Если у женщины рождается двойня, тройня или более детей, периоды декретного отпуска будут учитываться и суммироваться отдельно, пояснил Володин.
Заявление на перерасчёт пенсии можно подать в клиентских службах Социального фонда или через портал Госуслуг, отметил спикер Госдумы. Для тех, кто выйдет на пенсию после 1 января 2026 года, все периоды будут засчитаны автоматически.
