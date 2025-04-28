В Москве увеличились продажи квартир премиум-класса

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В I квартале 2025 года продажи недвижимости в Москве увеличились во всех сегментах первичного рынка, однако самый большой рост наблюдается в премиум-классе — на 61% выше, чем за этот же период 2024 года. Об этом рассказал заместитель генерального директора по продажам и digital-маркетингу компании MR Analytics Леонид Савков.
«Московский рынок недвижимости очень адаптивен. Даже несмотря на высокие ставки по ипотеке, мы видим прирост спроса», — отметил Савков в беседе с «Известиями».
Так, в бизнес-классе продажи увеличились на 12%, а в комфорт-классе — на 16%.
В Подмосковье также зафиксирован рост продаж недвижимости. По сравнению с прошлым годом он составил 24%.
Отмечается, что ранее многие покупатели откладывали покупку жилья, а сейчас вернулись к этому вопросу.
Тем временем в январе — марте на 20% подешевела аренда квартир в двух московских районах — Чертаново Северном и Лосиноостровском, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда».
«Снижение стоимости аренды в течение квартала сопровождалось расширением экспозиции (в том числе за счет недорогих вариантов) — рост количества доступных лотов составляет от 6,1% в Южном Тушино до 2,3 раза в Бирюлево Западном», — пояснил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.
По его словам, увеличение числа сдаваемых квартир связано с сезонным фактором.
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