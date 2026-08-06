Актриса Янина Студилина отметила свой день рождения в очень дорогом образе
Янина Студилина встретила свой 41-й день рождения в ярком образе, который не остался незамеченным. Актриса поделилась кадрами с праздника и продемонстрировала наряд, стоимость которого впечатляет.
Главной деталью образа стало платье от российского бренда стоимостью, по подсчетам «Звездача», около 260 тысяч рублей. Дополнением стали итальянские босоножки, цена которых составляет примерно 142 тысячи рублей. Таким образом, только одежда и обувь именинницы обошлись почти в 400 тысяч рублей.
Примечательно, что наряды этого же отечественного бренда ранее выбирали и зарубежные звезды. Среди поклонниц марки — Леди Гага, Бейонсе, Пэрис Хилтон и другие знаменитости. Поклонники поздравляют Янину с днем рождения и отмечают, что актриса встретила новый год жизни по-настоящему эффектно.
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