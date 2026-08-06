Актриса Янина Студилина отметила свой день рождения в очень дорогом образе

06 августа 2026, 22:20

Янина Студилина отметила 41-летие в образе стоимостью около 400 тысяч рублей

Янина Студилина (Фото: Instagram* / @yanina_studilina)

Янина Студилина встретила свой 41-й день рождения в ярком образе, который не остался незамеченным. Актриса поделилась кадрами с праздника и продемонстрировала наряд, стоимость которого впечатляет.