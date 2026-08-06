Егор Шип удивил поклонников неожиданной сменой имиджа

06 августа 2026, 22:45

Блогер Егор Шип отказался от образа тиктокера из прошлой эпохи

Егор Шип (Фото: Instagram* / @egorkaship)

Егор Шип удивил поклонников кардинальным преображением. Блогер и певец, который долгое время ассоциировался с образом из «золотой эпохи TikTok» — с яркой причёской, модными образами и вайбом неформальной молодёжи, — внезапно сменил стиль.