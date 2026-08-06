Егор Шип удивил поклонников неожиданной сменой имиджа
Егор Шип удивил поклонников кардинальным преображением. Блогер и певец, который долгое время ассоциировался с образом из «золотой эпохи TikTok» — с яркой причёской, модными образами и вайбом неформальной молодёжи, — внезапно сменил стиль.
На новых кадрах с отдыха 24-летний артист предстал в совершенно другом образе: вместо привычной чёлки, закрывающей глаза, и рваных джинсов — короткая стрижка, спортивная одежда и заметно более атлетичный внешний вид. Подписчики даже не сразу узнали в новом образе одного из самых популярных блогеров своего времени.
Изменения заметили и коллеги по индустрии. Рэпер Natan в комментариях с юмором отметил, что будто произошла «подмена человека».
При этом Егор не отказался от привычного творчества — короткие видео и липсинки по-прежнему остаются частью его контента. Однако теперь, судя по реакции поклонников, изменился общий стиль артиста: он стал более спортивным и брутальным.
Фанаты шутят, что такой «глоу-ап» произошёл буквально за несколько месяцев. Ещё недавно Егор выглядел совсем иначе, а теперь активно демонстрирует результаты тренировок и новый образ жизни.
В прошлом году блогер на некоторое время исчез из публичного пространства из-за проблем со зрением. Тогда он рассказывал о сложностях со здоровьем, однако позже подробно эту тему не развивал.
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