Певица Кристина Орбакайте отменила свой концерт в Грузии

06 августа 2026, 23:10

Орбакайте сообщила об отмене концерта в Батуми за два дня до выступления

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* / @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте сообщила в соцсетях об отмене своего концерта в Батуми, который должен был состояться 7 августа на открытой площадке Теннисных кортов.





Накануне артистка выступила в испанской Марбелье, где вместе с ней на сцену вышла 14-летняя дочь Клавдия. После этого Орбакайте должна была отправиться в Грузию, где организаторы готовили масштабное шоу с двухчасовой программой, современным световым и звуковым оформлением, а также исполнением как лирических, так и танцевальных хитов. Однако, по словам певицы, всего за два дня до концерта ей сообщили, что мероприятие не состоится.





«Дорогие друзья, я сейчас нахожусь в Испании со своими концертами. И мой следующий концерт должен был состояться 7 августа в Батуми. Но я узнаю буквально за два дня до мероприятия, что концерт отменен. Администрация города, администрация концертного зала почему-то решили именно так», — рассказала Орбакайте.