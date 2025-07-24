В Москве экстренно госпитализировали потомка князей Трубецких и Голицыных
В столице госпитализировали 78-летнего Александра Трубецкого – прямого потомка князей Трубецких (по отцовской линии) и Голицыных (по материнской линии), сообщает телеграм-канал SHOT.
Мужчину экстренно доставили в реанимацию одной из столичных клиник, так как были проблемы с лёгкими на фоне перенесённой пневмонии. Спустя некоторое время состояние Александра Трубецкого улучшилось.
По данным SHOT, князь Александр Александрович родился в Париже в 1947 году. Он состоит в разных общественных организациях, является почётным профессором Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Ранее газета The Economic Times сообщила о том, что состояние американского актёра, звезды Голливуда Брюса Уиллиса сильно ухудшилось. Напомним, что у актёра диагностировали лобно-височную деменцию.
Уиллис больше не может читать, говорить и передвигаться самостоятельно. Деменция разрушила все участки мозга, которые отвечали за речь, движение и поведение. По словам родных звезды, он больше не осознаёт, что когда-то был очень известным артистом.
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