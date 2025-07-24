В Москве экстренно госпитализировали потомка князей Трубецких и Голицыных

24 июля 2025, 10:15

SHOT: В реанимацию одной из больниц Москвы доставили князя Александра Трубецкого

князь Александр Трубецкой (Фото: letopis.msu.ru)

В столице госпитализировали 78-летнего Александра Трубецкого – прямого потомка князей Трубецких (по отцовской линии) и Голицыных (по материнской линии), сообщает телеграм-канал SHOT.