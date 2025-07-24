Анастасия, Ольга, Никита, Сергей: У россиян есть стоп-лист имен для отношений

24 июля 2025, 15:20

Исследование VK Знакомств: У россиян есть стоп-лист имен для отношений

Фото: iStock/oatawa

Почти половина россиян хотя бы раз пропускала анкету потенциального партнера из-за имени, которое им не понравилосью. Об этом свидетельствуют результаты исследования дейтинг-сервиса VK Знакомств.