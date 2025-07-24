Анастасия, Ольга, Никита, Сергей: У россиян есть стоп-лист имен для отношений
Почти половина россиян хотя бы раз пропускала анкету потенциального партнера из-за имени, которое им не понравилосью. Об этом свидетельствуют результаты исследования дейтинг-сервиса VK Знакомств.
Опрос показал, что 69% участников считают имя важным фактором при знакомстве. Особенно это касается женщин: 77% из них обращают внимание на имя, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 53%.
Интересно, что 45% опрошенных признались, что у них есть список имен, которые вызывают у них сомнения. В топ-5 самых привлекательных имен для мужчин вошли Виктория, Екатерина, Алиса, Анна и Елизавета. Девушки же отдали предпочтение именам Александр, Дмитрий, Максим, Роман и Андрей. Наименее привлекательными именами для мужчин стали Анастасия, Галина, Ольга, Зоя и Валентина. В женском антирейтинге оказались Никита, Сергей, Алексей, Антон и Василий.
Тем не менее, большинство россиян (84%) готовы дать человеку шанс, даже если его имя вызывает неприятные ассоциации. При этом 51% опрошенных не считает совпадение имени нового партнера с именем бывшего серьезным препятствием для построения отношений. Лишь 39% испытывают легкое неудобство в такой ситуации, а 10% считают это серьезной преградой. В онлайн-опросе приняли участие более 1300 человек со всей России.
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