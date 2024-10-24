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Москва получила Гран-при национальной премии «Умный город» за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства в специальной номинации «ИИ – человеку». Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы.
Жюри премии указало на комплексный подход властей города к применению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в работе городского контакт-центра. Уже на протяжении 10 лет звонки наравне с операторами принимает голосовой ассистент. На сегодняшний день он обрабатывает более половины обращений на 12 горячих линиях.
Сергунина отметила, что ИИ вдвое быстрее человека находит нужную информацию. Благодаря этому жители города могут оперативно получать ответы без ожидания на линии. Это также позволило освободить операторов от большого количества коротких звонков и позволило им сконцентрироваться на решении сложных задач.
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Анастасия Чинкова