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В Москве запретили строить апартаменты

24 октября 2024, 14:45
Фото: iStock/ArLawKa AungTun

Фото: iStock/ArLawKa AungTun

В Москве запретили строить апартаменты. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что столичная мэрия приняла решение о введении моратория на такой вид жилья, поскольку в нём невозможно прописаться, а значит и получать социальные услуги и льготы.

Зампред правительства России Марат Хуснуллин подчеркнул, что власти разных регионов России показывают прямо противоположные позиции касаемо апартаментов. Одни говорят, что апартаменты им не нужны, поскольку они несут существенную социальную нагрузку, подрывают безопасность и создают проблемы из-за невозможности оформить прописку. Другие же регионы положительно относятся к такому виду жилья.



Проекты, начатые в Москве, будут завершены. В связи с этим, застройщиков призвали как можно быстрее изменить статус строящихся апартаментов на жилые помещения.

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Самозахваты леса в Московской области обнаруживают с помощью аэрофотосъёмки
24 октября 2024, 14:18

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье цифровизируют лесную отрасль.
Самозахваты лесных участков в регионе стали выявлять с помощи аэрофотосъёмки, сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«Теперь при выявлении признаков самовольного занятия лесных участков и возведения на них незаконных строений используются ортофотопланы, которые позволяют планировать и осуществлять патрулирования по маршрутам, с учётом имеющейся информации», – сказал Агулов.
Ортофотоплан – это фотографический план местности, где представлена земная поверхность и объекты на ней с привязкой к заданной системе координат.

В Комлесхозе напомнили, что самовольное занятие лесных участков может быть наложен административный штраф. Для граждан он составляет до 50 тыс. рублей; для должностных лиц – до 100 тыс. рублей; для юридических лиц – до 300 тыс. рублей.

Кроме уплаты штрафа, допустившее самозахват лицо обязано возместить вред, причинённый лесам. В среднем его размер может доходить до 10 тыс. рублей за сотку. Он зависит от местоположения и других характеристик участка.

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#московская область
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Воробьёв анонсировал запуск движения по Мытищинской хорде в декабре
24 октября 2024, 14:14

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Движение по дороге «Виноградово – Болтино – Тарасовка», или Мытищинской хорде, будет запущено в декабре. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мытищинская хорда – наша первая крупная концессия. Сейчас трасса готова на 95%. Это большой проект, включающий 11 мостов и путепроводов. Девять из них уже готовы, строительство двух завершается. На шести развязках мы полностью заменили коммуникации», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
По его словам, четырёхполосная трасса длиной более 16 км соединит Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским, Афанасовским. Там продолжается реконструкция.
«Объединим две вылетные магистрали, чтобы водители могли объехать загруженный участок МКАД. Кроме того, это поможет вывести часть транзита из Мытищ и Пушкино и на треть разгрузить Осташковское шоссе. Шесть развязок соединят восемь населенных пунктов: деревни Беляниново, Болтино, Высоково, Погорелки, а также посёлки Пирогово, Здравница, Мебельной Фабрики и Пироговского лесопарка», – отметил Воробьёв.
Он подчеркнул, что жители смогут быстрее добираться до точки назначения. Например, из Пушкино в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню можно будет доехать всего за полчаса вместо двух. Изменения коснутся 850 тыс. жителей.

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#подмосковье
#московская область
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#трасса
#андрей воробьёв
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Спасатели Каширского муниципалитета рассказали жителям округа о правилах безопасности
24 октября 2024, 14:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира.

Сотрудники Каширской спасательной службы проводят инструктажи по безопасному поведению в зимний период для жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Начальник водно-спасательной станции МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Дмитрий Елизаветенков встретился с жителями социального дома «Ступино», которые побывали на набережной реки Оки, и провел с ними профилактическую беседу.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира.


Кроме того, Елизаветенков раздал им информационные листовки и подробно рассказал, как действовать в экстренных ситуациях и на что обращать внимание, чтобы предотвратить несчастные случаи.

«Нужно соблюдать правила безопасности на воде и на льду. В осенне-зимний период это поможет избежать несчастных случаев», — отметил Елизаветенков.

Он также провёл для посетителей экскурсию по водно-спасательной станции и рассказал об арт-объекте — шкале паводковых вод, которая показывает уровень подъёма воды в реке Оке весной за разные годы.

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#кашира
#правила
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#безопасность
#муниципалитеты
#московская область
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Сотрудники «Теплосети» ликвидировали утечку на трубопроводе в Каширском муниципалитете
24 октября 2024, 13:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Специалисты «Теплосети» и сотрудники управляющей компании провели ремонтные работы на улице Металлистов, дом 3 в Кашире-2. На придомовой территории на трубопроводе отопления произошла утечка, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Ответственные службы провели земельные работы и заменили повреждённый участок. Подача тепла в дом возобновилась через несколько часов.

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов отметил, что ситуация с отоплением в микрорайоне Кашира-2 находится под особым контролем.

На сегодняшний день управляющие организации занимаются устранением протечек и аварийных ситуаций на стояках и радиаторах, а также проводят точечные пусконаладочные работы системы центрального отопления в многоквартирных домах на территории округа по просьбам жильцов.

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#кашира
#ремонт
#московская область
#муниципалитеты
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В Киеве сообщили о переходе к «наступательной украинизации» общественной жизни
24 октября 2024, 13:52

Фото: iStock/rarrarorro

Языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил о переходе от «кроткой» к «наступательной украинизации» общественной жизни страны. Об этом он сообщил в интервью изданию «Украинская правда».
Он отметил, что наступательная украинизация подразумевает введение строгого контроля за соблюдением языкового контроля во всех без исключения сферах общественной жизни Украины.

Ранее власти не могли оказывать давление на СМИ, сферу культуры и обживания, чтобы они следовали государственной языковой политике. Однако теперь появились инструменты мониторинга, контроля и наказания каждого из субъектов хозяйствования.

Кремень также затронул сферу образования. Он посетовал, что родители никак не реагируют на использования негосударственного языка в процессе обучения и воспитания детей. Так, по его словам, продолжают фиксироваться случаи преподавания на русском языке.

Омбудсмен решил оказывать влияние на украинских детей через из родителей. Для этого необходимо разработать возможности для повышения преподавания государственного языка, а также добиться овладения им со стороны родителей.

Реализацией этих предложений будут заниматься региональные власти. Кремень призвал открыть курсы по изучению украинского языка при каждой школе.

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#омбудсмен
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«Кровь и половой путь»: Сотрудник центра СПИДа объяснила, можно ли заразиться ВИЧ через маникюр
Сотрудник центра СПИДа Ладная: при маникюре не должно быть контакта с кровью
24 октября 2024, 13:47

Фото: istockphoto/HOMONSTOCK

Пару дней назад инфекционная клиническая больница города Псков заявила, что попавшая к ним женщина заразилась ВИЧ после маникюра.
Рассказывается, что местная жительница попала в больницу с другим заболеванием, однако во время стандартных обследований выяснилось, что у нее положительный тест на ВИЧ-инфекцию.

Эпидемиологическая служба провела расследование и выяснила, что заражение, предварительно, произошло во время процедуры маникюра, при этом зараженная призналась, что никогда не интересовалась способами обработки инструментов у мастера.

Старший научный сотрудник Федерального центра СПИДа Ладная Наталья в беседе с «Радио 1» усомнилась в правдивости утверждения этого случая.
«Пути передачи совершенно другие — половой путь (через сексуальный контакт), от матери к ребенку и через кровь. Мы понимаем, что при маникюре прямого контакта с кровью быть не должно, поэтому я очень сомневаюсь в этих результатах и думаю, что они неправдивые», — сказала эксперт.

Она добавила, что, когда есть контакт с кровью, заражение возможно, однако для установки такого факта необходимо провести ряд мероприятий.

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В Минфине назвали средний размер страховой пенсии на предстоящий год
Силуанов: средний размер страховой пенсии в 2025 году составит порядка ₽24 тыс
24 октября 2024, 13:36

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В 2025 году средний размер страховой пенсии составит порядка 24 тысяч рублей. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы, где рассматривается проект федерального бюджета на предстоящий год и плановый период 2026-2027 годов, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Он отметил, что такая сумма возникла в результате принятого решения об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года на размер фактической инфляции.

Напомним, что в соответствии с подготовленными Минфином основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025-2027 годы ожидается уровень инфляции к концу года в размере 7,3%. Соответственно именно к такой индексации пенсий готовится ведомство. При этом уточняется, что цифры предварительны, и возможен их пересмотр.

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#индексация
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К депутату Хинштейну обратилась жена участника СВО и мать ребёнка-инвалида
Хинштейн: Мать ребёнка-инвалида и жена участника СВО обратилась к депутату
24 октября 2024, 13:20

Фото: Риа Новости/ Мария Девахина

Мать ребёнка инвалида и жена участника СВО из Йошкар-Олы обратилась к депутату Александру Хинштейну за помощью. Об этом сообщил сам Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
В 2023 году Александра, дочь обратившейся женщины, поступила в строительный техникум в Йошкар-Оле. На бюджет девочка не прошла — при поступлении обращали внимание только на средний балл аттестата, а льготы не учитывались.

«Почему сейчас детей участников СВО берут сразу на бюджет, а год назад не брали? Неужели нельзя выделить дополнительное место ребёнку-инвалиду, ребёнку ветерана СВО?», — возмущается мама Александры.

Руководство техникума и министерство образования говорили, что переведут студентку на бюджет, как только освободится место.

«Я не вижу никаких препятствий в том, чтобы перевести ребёнка-инвалида на бюджетное место, учитывая, что у студентки есть льгота, как у ребёнка участника боевых действий. Тем более, что Александра хорошо учится», ​— отмечает депутат.

Александр Хинштейн написал обращение в Министерство образования Республики Марий Эл. Он попросил выделить ​дополнительное бюджетное место для Александры.

Уже 20 октября маме Александры ​позвонили из техникума и пригласили написать заявление по переводу на бюджет.

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В Московской области всё больше родителей называют детей необычными именами
24 октября 2024, 13:07

Фото: Министерство социального развития Московской области

В Московской области всё больше родителей предпочитают уникальные и редкие имена, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«В нашем регионе с начала года зарегистрировали уже почти 55 тысяч новорожденных. Родители выбирают для малышей самые разные имена, как привычные каждому — София, Анна, Александр и Михаил, так и необычные — Искра, Эланна, Ясна, Алфей, Октавиан и Август», — сообщила Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как сообщили в Министерстве социального развития Московской области, имя ребёнку дают во время регистрации рождения, которую можно провести непосредственно в роддоме или перинатальном центре. Важно, чтобы имя не содержало титулов и званий, числовых символов, буквенно-цифровых обозначений и нецензурных слов.

В ведомстве также напомнили о Суперсервисе «Рождение ребёнка» на портале госуслуг, с помощью которого можно зарегистрировать рождение без посещения ЗАГСа и оформить все необходимые документы для новорождённого в проактивном режиме.

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