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В Москве запретили строить апартаменты. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что столичная мэрия приняла решение о введении моратория на такой вид жилья, поскольку в нём невозможно прописаться, а значит и получать социальные услуги и льготы.
Зампред правительства России Марат Хуснуллин подчеркнул, что власти разных регионов России показывают прямо противоположные позиции касаемо апартаментов. Одни говорят, что апартаменты им не нужны, поскольку они несут существенную социальную нагрузку, подрывают безопасность и создают проблемы из-за невозможности оформить прописку. Другие же регионы положительно относятся к такому виду жилья.
Проекты, начатые в Москве, будут завершены. В связи с этим, застройщиков призвали как можно быстрее изменить статус строящихся апартаментов на жилые помещения.
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Зампред правительства России Марат Хуснуллин подчеркнул, что власти разных регионов России показывают прямо противоположные позиции касаемо апартаментов. Одни говорят, что апартаменты им не нужны, поскольку они несут существенную социальную нагрузку, подрывают безопасность и создают проблемы из-за невозможности оформить прописку. Другие же регионы положительно относятся к такому виду жилья.
Проекты, начатые в Москве, будут завершены. В связи с этим, застройщиков призвали как можно быстрее изменить статус строящихся апартаментов на жилые помещения.
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Анастасия Чинкова