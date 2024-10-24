В Москве запретили строить апартаменты

В 2025 году средний размер страховой пенсии составит порядка 24 тысяч рублей. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы, где рассматривается проект федерального бюджета на предстоящий год и плановый период 2026-2027 годов, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.