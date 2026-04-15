В Москве в «Манеже» проходит выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР»

15 апреля 2026, 13:28

В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» работает экспозиция «Жириновский. Продолжение. ЛДПР». Организаторы посвятили выставку жизни и политической карьере основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает ТАСС.





Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что выставка показывает Жириновского не только как яркого политика, но и как человека с самобытным характером.

«Она передаёт жизнь человека, жизнь страны и все тяготы и вызовы того времени, как он состоялся, как он этот путь прошёл, поэтому, наверное, это одно из лучших решений по увековечиванию памяти», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в процессе осмотра экспозиции.