В Москве в «Манеже» проходит выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР»
В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» работает экспозиция «Жириновский. Продолжение. ЛДПР». Организаторы посвятили выставку жизни и политической карьере основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает ТАСС.
Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что выставка показывает Жириновского не только как яркого политика, но и как человека с самобытным характером.
«Она передаёт жизнь человека, жизнь страны и все тяготы и вызовы того времени, как он состоялся, как он этот путь прошёл, поэтому, наверное, это одно из лучших решений по увековечиванию памяти», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в процессе осмотра экспозиции.Выставка принимает посетителей с 11 по 23 апреля. В пресс-службе ЛДПР пояснили, что экспозиция приурочена к 80-летию политика и станет главным событием памятной программы. На площадке представили более 20 арт-объектов и инсталляций. Гости увидят около трёх тысяч архивных материалов: документы, снимки и личные вещи политика.