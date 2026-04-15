17 любительских театров выступят в Щёлкове на фестивале в честь полёта Гагарина

В Театрально-концертном центре «Щёлковский театр» 25 и 26 апреля пройдёт областной конкурс «Театральная весна Подмосковья». Его посвятят 65-летию первого полёта человека в космос, рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.



Заявки на областной конкурс театрального искусства подали 30 коллективов из 17 муниципальных образований региона. По итогам первого заочного конкурсного тура к очному этапу допустили 17 коллективов из 11 муниципалитетов.

«Любительские театры и студии Подмосковья, которые покажут зрителям драматические спектакли, распределят по возрастным группам. 25 апреля работы представят самые юные артисты, а вечером на сцену выйдут подростки. 26 апреля своё мастерство продемонстрируют взрослые. Подведение итогов и награждения будут проходить в оба дня», – отметили в министерстве.
Там добавили, что в этом сезоне появилась специальная номинация для спектаклей о космосе. Жюри отметит коллективы, которые выбрали тему 65-летия полёта Юрия Гагарина или научной фантастики.

Оценивать выступления будет профессиональное жюри. В его составе – российские артисты, режиссёры театра и кино, преподаватели творческих вузов. Они определят лауреатов и наградят участников специальными дипломами за лучшую режиссуру, актёрскую выразительность и сценографию.
Лора Луганская

