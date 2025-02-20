В Москве в первый день весны проведут семейный фестиваль «Кошки-Мышки»

Фото: Фонд «РЭЙ»
1 марта в общественном центре «Благосфера» в Москве состоится семейный благотворительный фестиваль «Кошки-Мышки» фонда «РЭЙ». В этом году мероприятие пройдёт в пятый раз, сообщили в фонде.
«Первый день весны – отличный повод для тёплых встреч! На фестивале «Кошки-Мышки» вы познакомитесь с очаровательными животными из приютов, узнаете больше о правильном уходе за питомцами, примите участие в мастер-классах и поможете тем, кто в этом нуждается. Среди специальных гостей фестиваля будут коты и кошки, декоративные крысы и мыши, хорьки и другие животные, готовые стать новыми членами любящей семьи», – говорится в сообщении.Фото: Фонд «РЭЙ»
Организатор фестиваля – фонд помощи бездомным животным «РЭЙ».
Фестивали фонда стали событием, объединяющим неравнодушных людей. В предыдущие годы уже удалось найти дом для более чем 80 животных, собрать свыше 1,5 тонн помощи питомцам приютов.
«Фонд опекает более 30 приютов в Москве и Московской области. В этом году будут пристраивать много кошек из двух подмосковных приютов «Лапушка» и «Второй шанс», – добавили организаторы.Фото: Фонд «РЭЙ»
С 11 до 19 часов посетителей ждут трогательные встречи с кошками, хорьками, декоративными крысами и другими питомцами, которые мечтают о любящем хозяине; увлекательные мастер-классы для детей и взрослых; лекции зоопсихологов и ветеринаров о грамотном содержании животных; атмосферный благотворительный маркет с уникальными изделиями ручной работы; викторины, конкурсы и лотерея с призами.
Фото: Фонд «РЭЙ»
Также гости фестиваля могут принести подарки для животных из приютов. Список необходимых вещей можно найти на сайте. Все средства, пожертвованные гостями, будут направлены на помощь бездомным животным.
Фото: Фонд «РЭЙ»
Адрес центра «Благосфера»: 1-й Боткинский пр-д, д. 7, стр.1 (м. Динамо).
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Лора Луганская