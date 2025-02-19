Жителей Подмосковья предупредили о начале брачного периода у лис

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У лис, живущих в подмосковных лесах, начался брачный период, в это время самцы становятся агрессивными и могут даже напасть на человека. Предупреждение об этом выпустили специалисты министерства экологии и природопользования Московской области.
«В брачный период самцы соперничают за внимание самок, из-за чего возникают столкновения с конкурентами, которые сопровождаются громкими криками. Кроме того, самцы в поисках самок активно перемещаются и нередко заходят на территорию населённых пунктов», — отмечается в сообщении.Специалисты отмечают, что если животное зашло в черту города, его нельзя ни самостоятельно прогонять, ни подкармливать. Лучше всего сообщить о такой встрече в службу спасения «Система-112».
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Лев Каштанов