Подмосковные спасатели рассказали, как помочь провалившемуся по лёд животному

Провалиться под лёд на замёрзшем водоёме может не только человек, но и его питомец. Поэтому любителям активного отдыха нужно обязательно знать, как этого не допустить и чем помочь животному, угодившему в ледяную ловушку, сообщили в пресс-служба Мособлпожспаса.