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Подмосковные спасатели рассказали, как помочь провалившемуся по лёд животному

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Провалиться под лёд на замёрзшем водоёме может не только человек, но и его питомец. Поэтому любителям активного отдыха нужно обязательно знать, как этого не допустить и чем помочь животному, угодившему в ледяную ловушку, сообщили в пресс-служба Мособлпожспаса.
«Рядом с водоёмами люди должны внимательно следить за четвероногими друзьями, не оставлять их без присмотра даже на несколько минут. Советуем заранее готовиться к прогулке и выбирать правильную амуницию для питомцев. В гололёд не стоит надевать на своего любимца обувь, так как в ней лапы лишаются чувствительности, и собаки не могут использовать когти для лучшей сцепки с поверхностью», – сказал замначальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин.
По его словам, также лучше не снимать с питомца поводок, чтобы он не выбежал на ледяную гладь озера, реки или пруда.
«Не разрешайте четвероногим выходить на лёд в местах регулярных прогулок, так как это может сформировать привычку, от которой потом будет трудно избавиться. Не стоит слепо верить в прочность ледяной поверхность. Снег может прятать полыньи и едва замёрзшие рыбацкие лунки, а температурные перепады могут быстро превратить ледяную корку в рыхлую и хрупкую массу, которая не выдерживает вес человека или животного», – предупредил Сорокин.
Если собака всё-таки провалилась под лёд, нужно трезво оценить свои возможности и действовать быстро, но спокойно.
«Нельзя бежать по ледяной поверхности. К месту, где находится животное, нужно двигаться очень аккуратно, чтобы тоже не провалиться. Лучше заранее лечь и ползти, широко расставив руки и ноги. Также следует осмотреться, так как рядом могут быть ветки или доски, с помощью которых можно достать животное. В качестве троса используйте подручные средства – шарф, свитер или ремень. Из них можно сделать импровизированную петлю, накинуть её на шею собаки, осторожно вытащить её из воды и вернуться к берегу ползком», – отметил спасатель.
Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы советуют отвезти спасённое животное лучше в ветеринарную клинику, чтобы специалисты оценили его состояние и оказали необходимую помощь.

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Путин обнял Ксению Собчак на концерте памяти ее отца в Санкт-Петербурге
20 февраля 2025, 00:30

Речь Владимира Путина на концерте памяти Собчака (Фото: кадр видео с сайта kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин, покидая концерт памяти Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге, тепло обнял его дочь Ксению Собчак. Прощаясь, глава государства приобнял ее за плечи и поцеловал в щеку. Об этом РИА Новости сообщили организаторы мероприятия, посвященного 25-й годовщине со дня смерти первого мэра Северной столицы.
Концерт проходил в академической филармонии имени Шостаковича. В своем выступлении Путин назвал Собчака блестящим оратором и ответственным государственником, стоявшим у истоков современной России.

Ранее в среду президент возложил цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове, где также пообщался с его вдовой Людмилой Нарусовой и внуком Платоном.

Во время финальной части вечера Путин попрощался с Нарусовой, взяв ее за руку, а затем обратился к Ксении Собчак, которая встала в знак приветствия. После этого президент покинул зал.

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Путин шуткой ответил на вопрос журналиста о дате «встречи с Путиным»
19 февраля 2025, 21:00

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин шуткой прокомментировал оговорку журналиста о его встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.
Корреспондент случайно ошибся и спросил у Путина, когда он уже встретится с Путиным. Быстро исправившись, он повторил вопрос, заменив фамилию на Трампа. Однако российский президент не оставил оговорку без внимания.

«Каждый день! В зеркало смотрюсь», – ответил с улыбкой Путин.
Ранее президент России высказался о реакции Европы на встречу России и США в Саудовской Аравии. По его словам, у европейских государств нет оснований для выражения негатива по поводу прошедших переговоров.

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В США рассказали о просчете Украины
Bloomberg: Киев просчитался, когда разрекламировал свои редкоземельные металлы
19 февраля 2025, 18:21

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Киевский режим в попытке заинтересовать США сам создал «шумиху» вокруг своего «значительно расхваленного» потенциала в сфере редкоземельных металлов и просчитался. Об этом пишет колумнист агентства Bloomberg Хавьер Блас.
По его мнению, украинцы потеряли контроль над повествованием. Блас отметил, что на Украине нет значительных месторождений редкоземельных элементов, кроме небольших скандиевых рудников.

Журналист подчеркнул, что американская геологическая служба также не указывает Украину как обладательницу крупных запасов редкоземельных элементов. Даже если у Киева имелись крупные месторождения, они не были бы такими ценными в геоэкономическом плане, заключил колумнист.

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Владимир Путин обнял 8-летнего сына Ксении Собчак и вместе с ним возложил цветы к памятнику Анатолия Собчака
19 февраля 2025, 17:40

Фото: РИА Новости/Михаил Синицын

Президент России Владимир Путин встретился с Людмилой Нарусовой, Ксенией Собчак и её сыном Платоном около памятника первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, которого не стало 25 лет назад.
Нарусова представила главе государства своего восьмилетнего внука. Путин подозвал мальчика к себе, пожал ему руку, после чего обнял. А после возложения цветов к памятнику президент уделил Платону несколько минут. Однако неизвестно, о чём они разговаривали. Этот разговор остался тайной даже для Собчак.

«Владимир Владимирович несколько минут о чём-то говорил с Платоном. Спрашиваю: «О чём?» Говорит: «Это между нами, но в целом говорили про учёбу», – рассказала Ксения.

Наполним, что недавно журналистка вступила в конфликт с ведущим телеканала «Россия-1» Евгением Поповым. Собчак резко заявила коллеге: «Это я Владимиру Владимировичу Путину «Ксюша», а для вас – Ксения». Очевидно, таким заявлением она поставила журналиста на место и потребовала относиться к ней с уважением.

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Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине, заявил Путин
19 февраля 2025, 16:53

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Европой или Украиной. Европейцы сами прекратили контактировать с Россией, а Киев даже на законодательном уровне запретил проведение переговоров.

Также Путин подчеркнул, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Однако эту встречу нужно тщательно подготовить. Президент добавил, что истерика Украины по поводу того, что её представители не присутствовали на переговорах России и США, неуместна.

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