Подмосковные спасатели рассказали, как помочь провалившемуся по лёд животному

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Провалиться под лёд на замёрзшем водоёме может не только человек, но и его питомец. Поэтому любителям активного отдыха нужно обязательно знать, как этого не допустить и чем помочь животному, угодившему в ледяную ловушку, сообщили в пресс-служба Мособлпожспаса.
«Рядом с водоёмами люди должны внимательно следить за четвероногими друзьями, не оставлять их без присмотра даже на несколько минут. Советуем заранее готовиться к прогулке и выбирать правильную амуницию для питомцев. В гололёд не стоит надевать на своего любимца обувь, так как в ней лапы лишаются чувствительности, и собаки не могут использовать когти для лучшей сцепки с поверхностью», – сказал замначальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин.По его словам, также лучше не снимать с питомца поводок, чтобы он не выбежал на ледяную гладь озера, реки или пруда.
«Не разрешайте четвероногим выходить на лёд в местах регулярных прогулок, так как это может сформировать привычку, от которой потом будет трудно избавиться. Не стоит слепо верить в прочность ледяной поверхность. Снег может прятать полыньи и едва замёрзшие рыбацкие лунки, а температурные перепады могут быстро превратить ледяную корку в рыхлую и хрупкую массу, которая не выдерживает вес человека или животного», – предупредил Сорокин.Если собака всё-таки провалилась под лёд, нужно трезво оценить свои возможности и действовать быстро, но спокойно.
«Нельзя бежать по ледяной поверхности. К месту, где находится животное, нужно двигаться очень аккуратно, чтобы тоже не провалиться. Лучше заранее лечь и ползти, широко расставив руки и ноги. Также следует осмотреться, так как рядом могут быть ветки или доски, с помощью которых можно достать животное. В качестве троса используйте подручные средства – шарф, свитер или ремень. Из них можно сделать импровизированную петлю, накинуть её на шею собаки, осторожно вытащить её из воды и вернуться к берегу ползком», – отметил спасатель.Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы советуют отвезти спасённое животное лучше в ветеринарную клинику, чтобы специалисты оценили его состояние и оказали необходимую помощь.
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Лора Луганская