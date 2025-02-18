С марта в Московской области начнут штрафовать хозяев незарегистрированных собак

В Московской области с марта вступают в силу изменения в КоАП, устанавливающие административную ответственность хозяев домашних животных за несоблюдение обязательной регистрации питомцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.