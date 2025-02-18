С марта в Московской области начнут штрафовать хозяев незарегистрированных собак

Фото: Минсельхозпрод МО
В Московской области с марта вступают в силу изменения в КоАП, устанавливающие административную ответственность хозяев домашних животных за несоблюдение обязательной регистрации питомцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Эта мера направлена на создание единой базы данных о домашних животных, что значительно упростит их поиск в случае потери. Владельцы должны зарегистрировать питомцев в течение 14 дней после достижения ими трёхмесячного возраста. Обязательной регистрации подлежат собаки, остальные животные – по желанию владельца. При этом для хозяев не будут ограничивать число животных, которых они могут зарегистрировать на себя», – уточнили в ведомстве.За отсутствие обязательной регистрации собаки владельца могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на сумму от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.
Регистрация домашних животных проводится в ветеринарных учреждениях, подведомственных Минсельхозпроду Московской области. Чтобы встать на учёт, нужно записаться к ветеринару через региональный портал госуслуг или по телефону +7 (495)668-01-25.
«Ветеринар проверит паспортные данные, адрес регистрации и контактные данные владельца. Он также запишет информацию о животном – породу, пол, окрас и кличку. Специалист внесёт в базу также данные о сделанных прививках, адресе проживания питомца, присвоит ему индивидуальный идентификационный номер. Если чип уже стоял, но его не было в системе, регистрация будет бесплатной, как и при установке чипа. А вот установка чипа оплачивается отдельно», – добавили в Министерстве.Документы можно подать как через портал госуслуг, так и лично в ветеринарной клинике. После успешной регистрации информация о питомце будет внесена в Реестр домашних животных Московской области.
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Лора Луганская