В Подмосковье создали оперативные штабы по ликвидации последствий снегопада
Энергетики и дорожники Московской области перешли на усиленный режим работы для борьбы с последствиями снегопада. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами министерств, ведомств и округов Подмосковья.
Мокрый снег и сильный ветер пришли в столичный регион в ночь на 27 апреля. По прогнозу синоптиков, сложные погодные условия сохранятся в течение нескольких дней.
«Все системы энерго- и теплоснабжения, дорожного хозяйства находятся в повышенной боеготовности», — сказал Андрей Воробьёв.В свою очередь, министр энергетики Московской области Сергей Воропанов сообщил, что в муниципалитетах сформировали оперативные штабы по мониторингу ситуации с электроснабжением.
«Штабы действуют в наиболее пострадавших от снегопада округах. Доклады оттуда приходят каждый час», — сказал Воропанов.Он добавил, что в ликвидации последствий снегопада задействованы бригады энергетиков и сотрудников Мособлгаза, а опиловкой деревьев занимаются специалисты областного Комлесхоза.