В Подмосковье создали оперативные штабы по ликвидации последствий снегопада

27 апреля 2026, 11:17

оригинал Андрей Воробьёв (фото: скриншот видеотрансляции)

Энергетики и дорожники Московской области перешли на усиленный режим работы для борьбы с последствиями снегопада. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами министерств, ведомств и округов Подмосковья.





Мокрый снег и сильный ветер пришли в столичный регион в ночь на 27 апреля. По прогнозу синоптиков, сложные погодные условия сохранятся в течение нескольких дней.





«Все системы энерго- и теплоснабжения, дорожного хозяйства находятся в повышенной боеготовности», — сказал Андрей Воробьёв.

«Штабы действуют в наиболее пострадавших от снегопада округах. Доклады оттуда приходят каждый час», — сказал Воропанов.