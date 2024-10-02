В Москве выпустили тематическую карту «Тройка» к 100-летию Театра сатиры

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) с начала 2024 года построили 20 новых образовательных учреждений — школы и детские сады. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.