В Москве выпустили тематическую карту «Тройка» к 100-летию Театра сатиры

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В честь 100-летнего юбилея Московского академического театра сатиры в столице выпущена специальная серия карт «Тройка». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Сегодня Московский академический театр сатиры отмечает своё 100-летие! В честь этого события выпущены новые тематические карты "Тройка"», — говорится в сообщении.Приобрести юбилейные карты можно на стойках «Живое общение», в флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине Московского метро и на популярных маркетплейсах.
Ранее сообщалось, что в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) с начала 2024 года построили 20 новых образовательных учреждений — школы и детские сады. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Новые образовательные учреждения рассчитаны на более 9 тысяч школьников и 2,5 тысячи дошкольников.
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Елена Перлова