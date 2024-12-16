В Москве вырос спрос на традиционные новогодние детские костюмы

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В Москве на 30% вырос спрос на новогодние детские наряды, при этом все большую популярность набирают костюмы традиционных персонажей — Деда Мороза и Снегурочки, домовенка Кузи и Бабы-яги, Снежинки. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Покупатели, как отмечается, все меньше смотрят на образы западных супергероев и диснеевских принцесс, предпочитая «возвращаться к корням».
«Люди возвращаются к корням — девочкам берут костюмы русских девушек, мальчикам — царей, скоморохов либо классические рубашки изо льна с вышивкой. <…> Выбирая костюм, важно подумать о здоровье вашего ребенка. Я настоятельно рекомендую выбирать именно легкие и дышащие костюмы. Лучше всего — из натуральных материалов, чтобы у ребенка не было аллергии, неприятных ощущений при ношении», — рассказала продавец одного из детских магазинов Юлия Григорьева в беседе с изданием.Вместе с тем в России продолжают обсуждать другой вопрос, связанный с новогодними праздниками — стоит ли делать 31 декабря выходным днем. По мнению кандидата политических наук, доцента Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, рано или поздно такое решение придется принять. В разговоре с RT эксперт пояснил, что все работодатели понимают, как проходит этот день у работников — в мыслях о праздничных мероприятиях.
«Главное, чтобы при этом не пострадал уровень оплаты труда и не сократились другие выходные дни. Последний день 2025 года выпадает на среду, и повторить опыт с переносом сразу нескольких нерабочих дней вряд ли удастся», — подчеркнул он.Читайте также:
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