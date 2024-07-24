В Москве выросло число квартир бизнес-класса

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За первое полугодие этого года в Москве вырос объём нового предложения на первичном рынке недвижимости бизнес-класса.
Так, объём таких предложений на рынке недвижимости столицы составил 2,1 млн кв. м., что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
А до этого в Кемерове в одном из жилых многоквартирных домов случилось происшествие: в одной из квартир обрушился балкон. Пострадала женщина. Отмечается, что сотрудники СК уже задержали директора УК, под чьим управлением находится дом. Следствие предполагает, что обрушение конструкции произошло из-за ненадлежащего обслуживания здания управляющей компанией.
Ранее в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области жителей предупредили об опасности взломов домов и квартир во время отпускного сезона.
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«Мы отмечаем высокий интерес покупателей к недвижимости бизнес-класса в столице, который обусловлен приростом предложения в этом сегменте. Требования властей к архитектуре новых жилых комплексов в столице растут, это влияет на себестоимость строительства и класс объектов, которые выводят на рынок застройщики», — прокомментировала в беседе с «Известиями» директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.
А до этого в Кемерове в одном из жилых многоквартирных домов случилось происшествие: в одной из квартир обрушился балкон. Пострадала женщина. Отмечается, что сотрудники СК уже задержали директора УК, под чьим управлением находится дом. Следствие предполагает, что обрушение конструкции произошло из-за ненадлежащего обслуживания здания управляющей компанией.
«Из-за этого 22 июля 2024 года произошло обрушение металлобетонной конструкции одного из балконов дома, повлекшее падение 58-летней женщины с высоты второго этажа. С телесными повреждениями пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается квалифицированная помощь», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы СУ СК.
Ранее в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области жителей предупредили об опасности взломов домов и квартир во время отпускного сезона.
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Мелисса Тимофеева