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В Москве выросло число квартир бизнес-класса

24 июля 2024, 17:51
Фото: iStock/2Mmedia

Фото: iStock/2Mmedia

За первое полугодие этого года в Москве вырос объём нового предложения на первичном рынке недвижимости бизнес-класса.
Так, объём таких предложений на рынке недвижимости столицы составил 2,1 млн кв. м., что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Мы отмечаем высокий интерес покупателей к недвижимости бизнес-класса в столице, который обусловлен приростом предложения в этом сегменте. Требования властей к архитектуре новых жилых комплексов в столице растут, это влияет на себестоимость строительства и класс объектов, которые выводят на рынок застройщики», — прокомментировала в беседе с «Известиями» директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.



А до этого в Кемерове в одном из жилых многоквартирных домов случилось происшествие: в одной из квартир обрушился балкон. Пострадала женщина. Отмечается, что сотрудники СК уже задержали директора УК, под чьим управлением находится дом. Следствие предполагает, что обрушение конструкции произошло из-за ненадлежащего обслуживания здания управляющей компанией.

«Из-за этого 22 июля 2024 года произошло обрушение металлобетонной конструкции одного из балконов дома, повлекшее падение 58-летней женщины с высоты второго этажа. С телесными повреждениями пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается квалифицированная помощь», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы СУ СК.

Ранее в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области жителей предупредили об опасности взломов домов и квартир во время отпускного сезона.

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В зимней уборке общественных пространств Химок задействуют 180 единиц техники
24 июля 2024, 18:21

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках завершают подготовку коммунальной техники к осенне-зимнему сезону, сообщили в пресс-службе городского округа. В городе обновили спецтехнику для расчистки дорог, подготовили дополнительные места для хранения инвентаря в Лунёвском и Сходне.
«В Химках более 1,5 тыс. объектов повышенного внимания. Это 515 км дорог общего пользования, около 500 дворов, а также 105 парков, скверов и других общественных пространств. В уборке задействуют более 180 единиц техники. Это комбинированные дорожные машины, фронтальные погрузчики, самосвалы, лаповые погрузчики, средства малой механизации. В городе ежедневно будут трудиться более 300 сотрудников коммунальной организации. Штат работников полностью укомплектован», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, особое внимание уделят уборке дворов. В муниципалитете около 1,5 тыс. многоквартирных домов. За чистотой придомовых зон будут следить свыше 850 дворников. Им предоставят около 50 тыс. единиц инвентаря и 70 единиц техники.

План повышения эффективности уборки муниципалитетов стал одним из главных вопросов на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами муниципалитетов и региональным правительством. С наступлением холодов на улицы Подмосковья выйдут более 10 тыс. сотрудников дорожно-коммунальных служб. В уборке задействуют более 2 тыс. специализированной техники.

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В Одинцове началось строительство общежития для студентов МГИМО
24 июля 2024, 18:00

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Новый корпус общежития для студентов первого филиала МГИМО построят в Одинцове, извещение о начале работ поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Общая площадь четырёхэтажного общежития, рассчитанного на 159 человек, составит около четырёх тысяч квадратных метров. В здании будет расположено 79 двухместных комнат площадью 26 квадратных метров и одна одноместная комната для маломобильного жильца. Кроме того, в общежитии предусмотрены бельевая, постирочная, гладильная и хозяйственная кладовая», — говорится в сообщении.
Прилегающую к корпусу территорию планируется благоустроить и озеленить.

Работы должны быть закончены во втором квартале будущего года.

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#общежитие
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Бизнес-центр «ЗИЛ» Хотина передали на ответственное хранение
24 июля 2024, 17:41

Фото: istockphoto / Larysa Pashkevich

Собственность была передана в рамках обеспечительных мер, которые были приняты по иску Генеральной прокуратуры РФ о взыскании с Алексея Хотина денежных средств из-за неуплаты налогов в особо крупном размере.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, служба продолжает принудительное исполнение решения суда.

«В рамках принудительного исполнения решения суда сотрудники органа принудительного исполнения приняли меры по передаче бизнес-центра „ЗИЛ“ на ответственное хранение. Бизнес-центр находится по адресу: г. Москва, Автозаводская улица, дом 16, корпус 2», — сообщили в материале.

Замоскворецкий суд взыскал с Хотина, бенефициара «Русь-Ойла», в пользу РФ более 192 млн рублей за неуплату налогов, а также акции и 100% долей в уставном капитале компаний, входящих в группу «Русь-Ойл».

В дальнейшем государству перешли принадлежащие Хотину гостиница Four Seasons Hotel Moscow, торговая галерея «Модный сезон», торговый и бизнес-центры «Черемушки», «Агат».

Бывший владелец «Югры» Хотин осужден на 9 лет по делу о растрате 23,6 млрд рублей. Суд постановил взыскать солидарно со всех фигурантов более 17 млрд рублей по иску АСВ.

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Единое пособие в Московской области получают около 240 тысяч жителей
24 июля 2024, 17:31

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Единое пособие получают около 240 тысяч жителей Подмосковья, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода. Это ежемесячные выплаты для государственной поддержки семей с детьми.
«В нашем регионе более 240 тысяч жителей получают единое пособие. Это беременные женщины и родители детей до 17 лет. Выплата предоставляется семьям с низкими доходами», – рассказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Как пояснили в министерстве, размер пособия зависит от нуждаемости семьи. Он составляет от 50 до 100% прожиточного минимума беременным для трудоспособного населения, а для детей – установленный на ребёнка. Обычно размер выплаты варьируется от 8,8 тыс. до 17,7 тыс. рублей.

При определении нуждаемости учитывается доход семьи, недвижимость, транспорт и проценты по вкладам. Однако теперь при назначении единого пособия не учитываются проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей, многие социальные выплаты, доходы мобилизованных участников СВО, выплаты за звание «Мать-героиня» и «Родительская слава».

Узнать всю информацию о едином пособии, в том числе размеры выплат, поможет социальный бот-помощник «Соцуслуги Подмосковья».

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Активы владельца водки Stolichnaya переданы государству
24 июля 2024, 17:23

Фото: istockphoto / Nordroden

Суд в Тамбове признал бизнес Шефлера «экстремистским объединением», обвинив в финансировании ВСУ. В связи с этим его активы в России, включая водочные заводы «Амбер Талвис» и «СПИ-РВВК», были переданы в доход государства, сообщили в РБК.
«Тамбовский районный суд обратил в доход Российской Федерации активы Юрия Шефлера, находящиеся на территории нашей страны», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Тамбовской области.

Административный иск к магнату и подконтрольным ему компаниям был подан Генеральным прокурором Российской Федерации.

Ранее по иску Генпрокуратуры также был арестован спиртовой завод «Амбер Талвис», принадлежащий Шефлеру. Спирт с этого завода поставлялся на латвийские предприятия, где производились водка Stoli и Moskovskaya.

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В Подмосковье провели более 81 тыс. лабораторных исследований фруктов и ягод
24 июля 2024, 17:18

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Около 81,8 тыс. лабораторных исследований фруктов, ягод и бахчевых культур провели специалисты государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы за первые шесть месяцев текущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«За первое полугодие текущего года на ветеринарно-санитарную экспертизу отправили более чем 33 тысячи проб ягод, фруктов и бахчевых, специалисты провели 81,8 тыс. лабораторных исследований на различные показатели, включая уровень нитратов, радиацию и вкусовые качества образцов», — говорится в сообщении.
По итогам лабораторной экспертизы с реализации было снято около 950 килограммов продукции в связи с несоответствием по органолептическим показателям.

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#подмосковье
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«Мама против свадьбы»: Неожиданные подробности романа Лепса и 18-летней Кибы
Мать 18-летней невесты Лепса попыталась отговорить дочь от свадьбы
24 июля 2024, 17:00

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Российский певец Григорий Лепс в июне публично объявил о своих отношениях со студенткой МГИМО Авророй Кибой и сделал ей предложение, но девушка не торопится с ответом.
О том, что известно о невесте Лепса, ее родителях и знакомстве с артистом расскажет редакция «Радио 1».

Аврора Ильинична Киба

Девушка родилась в Москве 5 февраля 2006 года, с детства занималась балетом. Родители девушки успешные предприниматели — собственники бизнеса, связанного с торговлей и недвижимостью. Училась Аврора в престижном учебном заведении — в столичной экономической школе, после окончания поступила в МГИМО.

По словам девушки, ее интересует мода, она хочет стать дизайнером. Аврора является активным пользователем социальных сетей с внушительной аудиторией подписчиков.
Фото: социальные сети Авроры Кибы

Отношения Лепса с Авророй

Артист давно знает семью Авроры. Её родители много лет назад купили дом в живописном итальянском местечке Форте-деи-Марми, где находится вилла у семьи певца.

Лепс впервые появился на публике с избранницей на Петербургском международном экономическом форуме.

Спустя время в профиле спутницы артиста появилась фотография кольца от ювелирного бренда Graff, которое очень напоминает помолвочное. Девушка намекнула, что ей сделали предложение, она подписала снимок: «Коротко, но ясно».

На премии МУЗ-ТВ влюбленные держались за руки, не скрывая чувств. Отвечая на вопрос, стала ли Аврора его невестой, Лепс ответил, что она якобы еще не решила, но, скорее всего, да.
Фото: социальные сети Авроры Кибы

Мама девочки против свадьбы

Друзья артиста рассказали, что он сделал предложение Авроре Кибе, но она не спешит с ответом. У них серьезные отношения, однако мама девочки против этого союза. Она не разрешает ей переезжать в дом к певцу. По её словам, дочка сильно влюбилась. Знакомые пары в беседе с «МК» поделились, что мать очень смущает разница в возрасте.

Украшения по цене однушки

Невеста Григория Лепса любит одеваться дорого-богато. По данным «МК», зеленое платье-макси Авроры из бутика Яны Расковаловой стоит 29 000 рублей. А серьги, которые она надела к этому платью — более 2 миллионов рублей. Помимо этого, девушка дополнила вечерний образ бриллиантовым браслетом из белого золота. Выглядит все просто и лаконично, однако бриллианты делают свое дело: невеста Лепса выгуляла украшения по цене однокомнатной квартиры.

В своем блоге Аврора выложила колье из белых бриллиантов, цена украшения — 8 000 000 рублей. На концерте Лепса на ПМЭФ девушка появилась в красном платье с кружевным декольте и эффектным корсетом, которое стоит 203 000 рублей. Также Лепс подарил 18-летней Авроре кольцо Graff с внушительным бриллиантом стоимостью не менее 30 млн рублей.
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Расту в парниковых условиях

Фанаты гадают, насколько богата семья Авроры и зачем ей нужны отношения с Лепсом.
«С самого рождения я расту в парниковых условиях и НЕ нуждаюсь в чьих-то деньгах, славе и так далее», — написала девушка в своих соцсетях.
Аврора отметила, что комментарии «самый лучший дед» её не задевают и добавила, что она не «новая интрижка Григория Лепса». Невеста Лепса рассказала, что у нее есть цели на эту жизнь, и одна из них — это семья.

Развод Лепса с Анной Шаплыковой

Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой спустя 20 лет брака в декабре 2021. Певец страдал, пытался вернуть супругу — не вышло. Бывшие супруги продолжают вместе воспитывать троих детей — 20-летнюю Еву, 15-летнюю Николь и 12-летнего Ивана. Пара смогла расстаться довольно мирно.
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Артист бросил пить

В новом романе Лепса есть много плюсов. Артист, которого раньше почти не видели без «рюмки водки на столе», бросил пить и занялся своим здоровьем. Недавно он прошел за 10 часов 62 километра.

Лепс подтвердил, что у него с Авророй реальные отношения

В шоу Павла Воли артист рассказал, что Аврора замечательная и у них настоящие отношения, а не пиар-роман.
«Мы больше чем дружим. Я настроен серьезно, она пока думает, все-таки большая разница в возрасте. Я ей честно признался: «Давай встречаться!» А она говорит: «Ну что ж, я не против, надо присмотреться друг к другу, как бы понять, что ты собой представляешь», — отметил он.
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Адвокат Солтаханов: Срок давности по неуплате Блиновской налогов истёк
24 июля 2024, 16:53

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Срок давности по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, вменяемой в вину блогеру Елене Блиновской, истёк. Об этом заявил адвокат обвиняемой Булат Солтаханов.
В разговоре с РИА Новости защитник блогера уточнил, что срок давности по данному делу истёк 15 июля. Из-за этого Блиновскую могут освободить от уголовной ответственности по части 2 статьи 198 УК РФ. Решение об освобождении от ответственности может принять как следствие, так и суд, когда начнёт рассматривать дело, добавил адвокат.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Она обвинялась в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств. Сначала блогер находилась под домашним арестом, затем её препроводили в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста. Блиновская уже несколько раз возмещала значительные суммы ранее не уплаченных налогов.

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В Клину капитально отремонтируют гимназию имени Татищева
24 июля 2024, 16:43

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Здание гимназии имени В.Н. Татищева, расположенное на улице Ленина в Клину, ждёт капитальный ремонт, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Трёхэтажное здание, в котором располагается гимназия, было построено в 1975 году, его общая площадь составляет более 5,5 тыс. квадратных метров. Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт, а также поставить всё оборудование, необходимое для образовательного учреждения», — говорится в сообщении.
Работы планируется завершить в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 452 миллиона 515 тысяч 737 рублей 87 копеек. Заявки принимаются до 5 августа. Капремонт будет оплачен из бюджета Московской области.

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