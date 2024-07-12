Жителям Подмосковья рассказали, как защитить дом от воров на время отпуска

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Из-за начала сезона отпусков летом число краж возрастает на 15-20%. Оставленные без присмотра квартиры и дачи в это время находятся под прицелом воров, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Грабители попадают в жильё через окна или балконы. Их инструменты – лом и монтировка. Для взлома двери дома они используют подобранный ключ или отвёртку.
Чтобы не стать жертвой грабителей, рекомендуется установить охранную сигнализацию и надёжную дверь с двумя и более замками, застраховать недвижимость на время отпуска. Стоит также установить камеры видеонаблюдения на участке или в квартире, плотно закрывать окна и веранды
Также можно наладить доверительные отношения с соседями или сдавать жильё на время отпуска. Арендатор будет присматривать за недвижимостью.
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«Критериями выбора для взломщиков выступают потенциальное богатство, а также отсутствие. Последнее злоумышленники проверяют с помощью маячков. Ими могут быть кусок бумаги в углу двери, спички или наклеенная на дверь рекламная листовка. Если спичка или бумага оказываются на полу, значит, в помещении кто-то живет, и эту квартиру или дом трогать не стоит. Если срывают листовки, цель грабителя также меняется», – уточнили в ГУРБ.
Чтобы не стать жертвой грабителей, рекомендуется установить охранную сигнализацию и надёжную дверь с двумя и более замками, застраховать недвижимость на время отпуска. Стоит также установить камеры видеонаблюдения на участке или в квартире, плотно закрывать окна и веранды
Также можно наладить доверительные отношения с соседями или сдавать жильё на время отпуска. Арендатор будет присматривать за недвижимостью.
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Лора Луганская