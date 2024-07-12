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Жителям Подмосковья рассказали, как защитить дом от воров на время отпуска

12 июля 2024, 22:47
Фото: iStock / KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock / KatarzynaBialasiewicz

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Из-за начала сезона отпусков летом число краж возрастает на 15-20%. Оставленные без присмотра квартиры и дачи в это время находятся под прицелом воров, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Грабители попадают в жильё через окна или балконы. Их инструменты – лом и монтировка. Для взлома двери дома они используют подобранный ключ или отвёртку.
«Критериями выбора для взломщиков выступают потенциальное богатство, а также отсутствие. Последнее злоумышленники проверяют с помощью маячков. Ими могут быть кусок бумаги в углу двери, спички или наклеенная на дверь рекламная листовка. Если спичка или бумага оказываются на полу, значит, в помещении кто-то живет, и эту квартиру или дом трогать не стоит. Если срывают листовки, цель грабителя также меняется», – уточнили в ГУРБ.


Чтобы не стать жертвой грабителей, рекомендуется установить охранную сигнализацию и надёжную дверь с двумя и более замками, застраховать недвижимость на время отпуска. Стоит также установить камеры видеонаблюдения на участке или в квартире, плотно закрывать окна и веранды

Также можно наладить доверительные отношения с соседями или сдавать жильё на время отпуска. Арендатор будет присматривать за недвижимостью.

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#защита
#подмосковье
#московская область
#отпуск
ЦППК начала дарить пассажирам с животными кулоны-адресники
12 июля 2024, 22:21

Фото: пресс-служба ЦППК

Пассажиры Центральной ППК могут получить в привокзальных кассах при покупке билетов на провоз животных кулоны-адресники. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на ЦППК.
Брендированный логотипом ЦППК адресник может получить каждый, кто оформит билет на провоз животного, в кассах Белорусского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Савёловского и Ярославского вокзалов. К кулонам прилагается памятка с правилами провоза животных в электропоездах.

Например, небольших питомцев нужно перевозить в переносках или на коленях, а крупных – в тамбуре. Все собаки должны быть в намордниках и на поводках. Стоимость провоза животного в поездах ЦППК – 25% от обычного билета, а на МЦД он бесплатный.
«С начала года было оформлено 212 тыс. билетов на провоз животных. Это на 13 тыс. больше прошлогоднего показателя. Сегодняшней акцией мы обращаем внимание каждого, что питомцев нужно перевозить по правилам, о которых мы напоминаем на оборотной стороне открытки», – сказала начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко.
В адресники необходимо поместить информацию о своем любимце, и в любой непредвиденной ситуации ему будет проще вернуться домой.

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#животные
#питомцы
#подмосковье
#московская область
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Синоптик Вильфанд заявил, что интенсивная жара с годами будет только чаще
Вильфанд: периоды интенсивной жары будут чаще с каждым годом
12 июля 2024, 22:15

Фото: IStock/Pheelings Media

Период интенсивной жары, в частности, на территории России, с годами будет увеличиваться, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Температура уже на протяжении недели держится на пять градусов выше нормы, что считается очень опасной ситуацией, заявил ученый.

Он отметил, что многие исследователи метеорологических явлений сходятся во мнении, что периоды жары с каждым годом будут наступать чаще, что повлечет за собой серьезные природные последствия. В первую очередь, в России повысится число смерчей, уточнил он.

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#учёный
#температура
#погода
#жара
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Жителей Подмосковья предупредили о непоправимом вреде гелиевых шаров и фонариков
12 июля 2024, 22:05

Фото: iStock / twinsterphoto

В подмосковном Минэкологии попросили жителей не запускать в небо гелиевые шарики и фонарики на горючих материалах и батарейках. Всё это негативно сказывается на окружающей среде, сообщили в пресс-службе ведомства.
«То, что весело для нас, не всегда полезно для природы. Шарики и фонарики делают из неэкологичных материалов. После завершения полёта оказывают негативное воздействие на природу и экологию», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Как утверждают специалисты, сдувшиеся шары падают на землю и в водоёмы, где их нередко проглатывают животные, и это становится причиной их гибели. А батарейки, которые находятся в световых шарах, содержат магний, ртуть, олово, свинец, никель, цинк и кадмий. При разложении в природных условиях они попадают в почву и воду.

К тому же проволочные каркасы воздушных фонариков часто становятся ловушкой для птиц, из которых тем не выбраться. Кроме того, фонарики часто приводят к лесным пожарам.

В министерстве напомнили, что на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 м от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов запрещено.

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#подмосковье
#московская область
#экология
#минэкологии мо
#тихон фирсов
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Подмосковные ветеринары выходили брошенных на обочине щенков
12 июля 2024, 21:17

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Ветеринары подмосковной Госветслужбы выходили щенков, спасённых жителями городского округа Домодедово. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Жарким днём неравнодушные жители обнаружили маленьких щенков, брошенных прямо на обочине автотрассы. Малышей доставили на станцию по борьбе с болезнями животных по городским округам Домодедово и Подольск. Щенки были в состоянии сильного стресса. Долгое время они провели под палящим солнцем. При осмотре ветеринары зафиксировали у них обезвоженность и симптомы теплового удара, а также поражение кожи демодекозом», – говорится в сообщении.
Специалисты оперативно оказали животным помощь и стабилизировали их состояние. Сейчас пациенты быстро идут на поправку, хорошо едят и набирают вес. Малышам уже ищут заботливых хозяев.
«Если вы хотели завести пушистого друга и вам приглянулись щенки, обращайтесь в ТВУ № 5 по адресу: г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 15», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что жестокое обращение с животными и несоблюдение требований к их содержанию предусматривает уголовную ответственность. Наказание варьируется от штрафа до 80 тыс. рублей до лишения свободы.

Если же деяние совершено в отношении нескольких животных, группой лиц по предварительному сговору, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов или с публичной демонстрацией, сумма штрафа составит до 300 тыс. рублей. Также возможно лишение свободы.

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#ветеринары
#собаки
#животные
#домодедово
#жители
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
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Энтомолог Марьинский предостерёг от взаимодействия с пауками средней полосы
12 июля 2024, 20:04

Фото: iStock/pedphoto36pm

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский заявил, что пауки средней полосы в принципе безопасны для человека.
Однако руками пауков всё же лучше не трогать, поскольку они могут укусить, добавил специалист.

«Стоит понимать, что любой паук может, по крайней мере, попытаться укусить человека. И чем большего он размера, тем больше он преуспеет. Поэтому общая рекомендация при взаимодействии с пауками — лучше их руками не трогать, особенно крупных. Это может быть больно», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Марьинский.

Он также призвал не бороться с пауками, поскольку они полезны для экосистемы в целом.

До этого россиянам рассказали, как эффективно бороться с комарами. Как пишет Общественная Служба Новостей, насекомых отпугивают цитрусовые запахи, поэтому в борьбе с ними можно использовать эфирные масла. Также эффективно отогнать их помогут зубчики чеснока, запах костра, комнатные растения, источающие запах и т. д.

Ранее депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что летом на даче для человека могут представлять угрозы такие насекомые, как клопы, клещи, пчёлы и комары.

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#растения
#насекомые
#комары
#природа
#животные
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Депутат Чаплин назвал опасных дачных насекомых
Депутат Чаплин призвал остерегаться муравьёв и ос на дачах
12 июля 2024, 19:35

Фото: iStock/lirtlon

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что летом на даче для человека могут представлять угрозы такие насекомые, как клопы, клещи, пчёлы и комары.
«Укусы ос или пчёл опасны аллергией вплоть до анафилактического шока. Потенциально опасны огненные муравьи — они кусаются и вводят под кожу человека яд, вызывая зуд, жжение, аллергию, а при массовом нападении — более серьезные последствия. Муравьи прячутся в траве, кустарниках, незаметно проникая на тело человека», — добавил в беседе с NEWS.ru Чаплин.

Ранее пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области сообщала, что жаркая погода может стать причиной роста популяций нетипичных для наших широт видов, в том числе пауков-ос, богомолов и виноградных улиток.

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#насекомые
#дача
#лето
#безопасность
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В Москве зафиксирован дефицит жилья с раздельной кухней
12 июля 2024, 18:55

Фото: iStock/Cheschhh

Коммерческий директор компании-девелопера Лилия Арцибашева заявила о том, что в Москве в настоящее время наблюдется дефицит жилья с раздельной кухней.
Так, сейчас на рынке первичного жилья Москвы лишь 24% квартир и апартаментов имеют классическую планировку, в то время как 76% построены с европланировкой, когда кухня и гостиная совмещены.

В беседе с Газета.ру специалист отметила, что несмотря на такую ситуацию классический тип планировки квартиры не теряет в настоящее время своей актуальности.

Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что больше всего новостроек в столице продаётся именно в южной её части. По его словам, на юге в июне 2024 года было выставлено на продажу 8 105 квартир и апартаментов, что составляет 16,6% от суммарного объёма предложения в «старой» Москве.

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#дома
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#недвижимость
#москва
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«Без права на ошибку»: ФСИН рассказала, как собаки справляются с поиском взрывчатых веществ
12 июля 2024, 18:38

Фото: Радио 1

Кинологическая служба уголовной-исполнительной системы России отметила 115 лет со дня создания.
Начальник пресс-службы Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области Алеся Бегленко и старший инструктор-кинолог Ногинского следственного изолятора №11 Алексей Ильяшенко в студии «Радио 1» рассказали, что в 1909 году по инициативе министра внутренних дел России Петра Столыпина в Санкт-Петербурге были отрыты первый питомник и школа собаководства.

«Кинологическая служба прошла долгий и трудный путь становления. Она вносит на всех этапах существенный вклад в обеспечение правопорядка, законности и борьбы с преступностью. Профессия кинолог одна из тех профессий, куда люди приходят по зову сердца», — отметили гости.

Сотрудники Федеральной службы пришли в компании пушистого белого друга — лабрадора Шерри, которая также служит России.
Ее хозяин Алексей Ильяшенко поделился интересной историей своего знакомства с Шерри и тем, как она начала свою профессиональную службу.

«Я из объявления узнал, что отдают собаку, а у меня как раз очень хотели супруга и ребенок. Я созвонился с хозяином и договорились, что он отдаст. В пятницу вечером он мне позвонил и сказал, что в субботу ее привезет. А утром сказал, что сам привезти не сможет, а отправит на такси. Я дождался такси, Шерри спокойно вышла, как будто знала, какой подъезд, пошла, зашла в квартиру и с того момента мы начали жить вместе. Ей было 8 месяцев. В 2016 году поступило распоряжение о том, что в учреждении необходимо обучить собаку поиску и обнаружению взрывчатых веществ. Сказали искать собаку. Я нашел, она не возражала послужить России. Мы поехали в учебный центр, успешно прошли обучение, и так началась служба», — рассказал хозяин белого лабрадора.
Фото: Радио 1

Он добавил, что обучение у таких собак проходит постоянное: тренировки, дрессировки и соревнования для того, чтобы не потерять тонус.

«В дрессировке собак мне нравится чувствовать гордость за своего питомца. Когда у нее что-то получается, когда на соревнованиях добивается результатов. Шерри была в прошлом году на Чемпионате России по уголовной исполнительной системе. Мы показали хорошие результаты, даже медаль была по поиску взрывчатых веществ в отдельно стоящем транспорте. На площадке стоял отдельный автомобиль и звучала информация, что в этом автомобиле заложена взрывчатка. В 15-20 метрах от автомобиля стояла переносная стена, и я запустил Шерри, чтобы она сама добежала до автомобиля, обыскала его и показала, где находится взрывчатка. Шерри всегда садится возле места, где унюхала взрывчатку. Некоторые собаки ложатся или без движения смотрят», — рассказал кинолог.

По его словам, собака может уловить запах в среднем от пяти метров, однако все зависит от концентрации запаха, температуры и скорости ветра.

Сложность собак, которые ищут взрывчатые вещества, в том, что у них нет права на ошибку — нельзя коснуться, нельзя царапнуть, нельзя залаять и заскулить. Собака должна быть дисциплинированна и очень спокойна.

Кинолог рассказал, что чаще всего пригодны для такой дрессировки немецкие овчарки, бельгийские овчарки, лабрадоры, спаниели, ротвейлеры и доберманы.

Спектр применения служебный собак обширен: охрана объектов, конвоирование осужденных, подозреваемых, тех, кто находится под стражей, осуществление мероприятий, которые направлены на посещение поступления запрещенных веществ и предметов на объекты, проведение мероприятий по розыску осужденных.

Фото: Радио 1

«Например, недавно попытку передачи наркотических средств пересекли наши сотрудники следственного изолятора номер 6 в Коломне. В одной из продуктово-вещевых передачек для обвиняемых были обнаружены сигареты с пропитанными фильтрами неизвестным веществом. На место вызвали кинолога со служебной собакой, которая вскоре своим поведением показала, что в сигаретах находится наркотическое средство. Экспертиза после это подтвердила. Завели уголовное дело», — поделилась историей Алеся Бегленко.

В завершении беседы гости напомнили про ответственность, которую несет каждый человек, заводя собаку, и призвали думать о всех последствиях.

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#служба
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Россияне назвали самых пугающих героев мифов страны
Туту: Самые пугающие для россиян — упыри и икотки
12 июля 2024, 18:33

Фото: iStock/RyanKing999

Сервиса Туту провёл исследование и выяснил, что наиболее пугающими для россиян героями мифов и сказок являются упыри и икотки.
При этом отмечается, что у каждого региона России свои пугающие мифические создания: так, в Пермском крае боятся икоткой, в Татарстане — ведьму Албасты, в Якутии — юеров (призраков).

«Наших вампиров называют по-другому — упыри. Выглядят упыри совсем не так, как Эдвард Каллен. В деревнях и селах раньше считали, что у упырей красные лица — из-за того, что они пьют кровь, и длинные когти. В Толковом словаре Даля говорится, что упырь и оборотень —человек, который по ночам превращается в волка или ведьмака», — поделились в беседе с Газета.ру специалисты.

Кроме этого, к популярным в России мифическим существам относятся Ведява и банники.

Ранее опрос «Выберу.ру» показал, что лишь 7% россиян планируют брать кредит на летний отдых.

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#россияне
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