Москвичи в онлайн-знакомствах начали массово предлагать «откопать машину вместе»
В дейтинг-сервисах запустили статус «Откопаем машину вместе» из-за снегопада
В Москве и области пользователи дейтинг-сервисов начали использовать непогоду как повод для знакомства.
Как рассказали «Газете.Ru» аналитики платформы Twinby, десятки москвичей сразу после начала снегопада скорректировали профили.
В анкетах появились призывы помочь откопать машину или вместе вызвать такси. Другие же люди выбирали более романтичные формулировки с предложениями согреться за глинтвейном. Платформа запустила специальный статус «Откопаем машину вместе», и пользователи активно добавляли его в профили.
«Пользователи адаптируют его под актуальные события. Объективно, такая реакция на инфоповод повышает вовлечённость сильнее классических описаний интересов, поскольку переводит знакомство из абстрактного мэтча в совместное действие «здесь и сейчас», — пояснили аналитики.Ранее москвичей предупредили о новой «погодной беде».