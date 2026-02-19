Москвичи в онлайн-знакомствах начали массово предлагать «откопать машину вместе»

19 февраля 2026, 21:51

В дейтинг-сервисах запустили статус «Откопаем машину вместе» из-за снегопада

Фото: Istock/Mininyx Doodle

В Москве и области пользователи дейтинг-сервисов начали использовать непогоду как повод для знакомства.





Как рассказали «Газете.Ru» аналитики платформы Twinby, десятки москвичей сразу после начала снегопада скорректировали профили.



В анкетах появились призывы помочь откопать машину или вместе вызвать такси. Другие же люди выбирали более романтичные формулировки с предложениями согреться за глинтвейном. Платформа запустила специальный статус «Откопаем машину вместе», и пользователи активно добавляли его в профили.

«Пользователи адаптируют его под актуальные события. Объективно, такая реакция на инфоповод повышает вовлечённость сильнее классических описаний интересов, поскольку переводит знакомство из абстрактного мэтча в совместное действие «здесь и сейчас», — пояснили аналитики.