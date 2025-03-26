Путин предложил Денису Паслеру стать губернатором Свердловской области

Владимир Путин и Денис Паслер (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером и предложил ему возглавить Свердловскую область.
Глава государства уточнил, что Паслер уже занимал пост председателя правительства Свердловской области с 2012 по 2016 год, поэтому хорошо знает регион, который является одним из ключевых в России.
Паслер поблагодарил Путина за предложение и отметил, что готов приложить все усилия для решения задач, которые будут ставиться перед ним лидером и жителями региона.
После этого президент попросил Паслера рассказать, что он считает наиболее важным для Екатеринбурга сегодня и в ближайшей перспективе.
А Оренбургскую область, пока возглавляемую Паслером, Путин предложил передать под управление председателя правительства ДНР Евгения Солнцева.
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Паслер поблагодарил Путина за предложение и отметил, что готов приложить все усилия для решения задач, которые будут ставиться перед ним лидером и жителями региона.
После этого президент попросил Паслера рассказать, что он считает наиболее важным для Екатеринбурга сегодня и в ближайшей перспективе.
А Оренбургскую область, пока возглавляемую Паслером, Путин предложил передать под управление председателя правительства ДНР Евгения Солнцева.
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Анастасия Чинкова