«Я воспользовалась мальчишкой»: звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова призналась, что заплатила Мондезиру за зачатие

Юлия Ефременкова с сыновьями Кристианом и Даниэлем (фото: Instagram* @efremenkovvvva)
Юлия Ефременкова заявила, что использовала футболиста, а родила детей исключительно для себя.
История Юлии и Мондезира Свет-Амура началась романтично. Когда звезда «Дома-2» объявила возлюбленному о беременности, он был очень счастлив. В сентябре 2022 года Ефременкова стала матерью мальчиков-близнецов. Спустя несколько месяцев после рождения Кристиана и Даниэля пара со скандалом рассталась.
В настоящее время дети с мамой живут в Краснодаре. Юлия неоднократно публично упрекала бывшего в том, что он не оказывает финансовую помощь сыновьям. Недавно мужчина всё-таки навестил мальчиков, но после этого между бывшими вновь обострился конфликт.
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В настоящее время дети с мамой живут в Краснодаре. Юлия неоднократно публично упрекала бывшего в том, что он не оказывает финансовую помощь сыновьям. Недавно мужчина всё-таки навестил мальчиков, но после этого между бывшими вновь обострился конфликт.
«Последний год я отправлял своим детям вещи и подарки, но, собственно, в последний раз, а это было совсем недавно, мать моих детей их не взяла, хотя подарки были не для неё, а моим детям. А потом эта женщина вам вещает о том, что отец никак не участвует в жизни детей», – заявил Мондезир.В ответ Юлия заявила, что у Свет-Амура случилось весеннее обострение, а после призналась, что просто использовала мужчину.
«Я рожала для себя, можно сказать, заплатила ему за биоматериал. Я была в том возрасте, когда пора было рожать, вот и воспользовалась взрослая тётка бедным мальчишкой», – отметила Ефременкова.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова