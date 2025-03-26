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«Я воспользовалась мальчишкой»: звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова призналась, что заплатила Мондезиру за зачатие

Юлия Ефременкова призналась, что воспользовалась Мондезиром для рождения детей
Юлия Ефременкова с сыновьями Кристианом и Даниэлем (фото: Instagram* @efremenkovvvva)

Юлия Ефременкова с сыновьями Кристианом и Даниэлем (фото: Instagram* @efremenkovvvva)

Юлия Ефременкова заявила, что использовала футболиста, а родила детей исключительно для себя.
История Юлии и Мондезира Свет-Амура началась романтично. Когда звезда «Дома-2» объявила возлюбленному о беременности, он был очень счастлив. В сентябре 2022 года Ефременкова стала матерью мальчиков-близнецов. Спустя несколько месяцев после рождения Кристиана и Даниэля пара со скандалом рассталась.

В настоящее время дети с мамой живут в Краснодаре. Юлия неоднократно публично упрекала бывшего в том, что он не оказывает финансовую помощь сыновьям. Недавно мужчина всё-таки навестил мальчиков, но после этого между бывшими вновь обострился конфликт.

«Последний год я отправлял своим детям вещи и подарки, но, собственно, в последний раз, а это было совсем недавно, мать моих детей их не взяла, хотя подарки были не для неё, а моим детям. А потом эта женщина вам вещает о том, что отец никак не участвует в жизни детей», – заявил Мондезир.
В ответ Юлия заявила, что у Свет-Амура случилось весеннее обострение, а после призналась, что просто использовала мужчину.

«Я рожала для себя, можно сказать, заплатила ему за биоматериал. Я была в том возрасте, когда пора было рожать, вот и воспользовалась взрослая тётка бедным мальчишкой», – отметила Ефременкова.
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*запрещён в РФ
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Волочкова высказалась о бедной семье жениха дочери: «Бедный у Ариши муж, богатый, да пофигу, если любит»
Волочкова заявила, что ей не важен заработок жениха дочери и его семьи
26 марта 2025, 20:16

Анастасия Волочкова с дочерью и её женихом (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Дочь Анастасии Волочковой 26 апреля сыграет свадьбу с возлюбленным Никитой Григоряном. Журналисты выяснили, что избранник Ариадны не богат, как и его семья.
Поговаривают, что Никита работает в церковном хоре, а подрабатывает репетиторством. А его отец, бизнес которого прогорел, вынужден работать таксистом.

Издание «СтарХит» связалось с балериной и узнало, как она относится к будущему мужу единственной дочери.

«Бедный у неё муж будет – богатый, мне пофигу. Если он любит, то Слава Богу. Деньги разве имеют значение какое-либо в жизни? Когда отец моей дочери пришёл в мою жизнь, у него было что-то? Нет! Он у меня брали в долг! Да я просто уважаю выбор моей дочери. Это ли не счастье: быть любимой и любить? Вот что я хочу вам сказать», – ответила Волочкова.
Танцовщица заявила, что в современном мире все помешались на деньгах, что её совершенно не устраивает. Звезда балета всегда выступала за светлые и чистые чувства, за доброе общение.

Также Волочкова напомнила, что её родители тоже женились, когда у них не было средств.

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Мошенники слили в Сеть секс-видео Павла Деревянко и его девушки
Мошенники слили в Сеть интимную запись общения Павла Деревянко с его девушкой
26 марта 2025, 20:05

Павел Деревянко (Фото: Телеграм @pabloderevyanko)

Интимная запись из Telegram актёра Павла Деревянко утекла в Сеть. Кроме того, киберпреступники успели «развести» на деньги нескольких знакомых артиста до того, как его девушка записала ролик с предупреждением о взломе.
Аккаунт артиста хакеры вскрыли около 16 часов, сообщает телеграм-канал Mash. За три часа они успели обмануть некоторую часть окружения Павла по весьма традиционной схеме: счёт заблокирован, дай в долг. А также контактам Деревянко было разослано лёгкое хоум-порно, на котором девушка актёра Зоя Фуць лежит на кровати топлес.

На уговоры мошенников, использовавших новые технологии для имитации характерной дикции Павла, поддался его водитель, который отправил аферистам всё, что у него было на карте — 48 тысяч рублей. По словам артиста, его девушка очень переживает из-за случившегося. Она записала видеообращение, где рассказывает о взломе аккаунта Деревянко, уверяет, что они ни у кого не просят денег, а также клянётся, что слитую в Сеть запись она «отправляла только Пашке».

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Суд признал Елену Степаненко законной наследницей покойной подруги Натальи Маголы
Суд признал Степаненко законной наследницей покойной подруги Маголы
26 марта 2025, 20:00

Елена Степаненко (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Суд признал Елену Степаненко законной наследницей двух квартир, которые принадлежали её покойной подруге Наталье Маголе.
Ранее сестра и мать покойной обратились в суд с требованием признать завещание женщины недействительным. Они утверждали, что Магол была недееспособной, поэтому не могла отвечать за свои действия.

Однако результаты проведённой экспертизы показали, что Наталья осознанно завещала всё имущество знаменитой подруге. Теперь бывшая жена Евгения Петросяна владеет двумя квартирами в Сочи и дорогим антиквартиатом.

Ранее стал известен размер наследства юмориста Евгения Петросяна.

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#суд
#имущество
#сочи
#женщины
#брак
#наследство
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Волочкова ответила наркологу на обвинения в алкоголизме
26 марта 2025, 19:06

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова ответила психиатру-наркологу Василию Шурову, который обвинил её в алкоголизме.
Балерина была на приёме у специалиста год назад, после чего Шуров заявил, что не смог до неё «достучаться».

Сегодня Волочкова отметила, что поддерживает себя в прекрасной форме и регулярно занимается спортом. Она добавила, что, если бы была алкоголичкой, то не смогла бы стоять на пуантах и давать шоу.

«Я только позавчера сошла со сцены. Нужно спросить у этого человека, может ли он надеть пуанты и выступить в них на сцене. Этот добрый человек, вообще, в своём уме? Какой он психолог? Поржать только над ним можно после таких заявлений», – заявила Анастасия Волочкова в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем не менее, Шуров выразил уверенность, что балерина рано или поздно снова обратится к нему за помощью.

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#анастасия волочкова
#алкоголизм
#обвинение
#психолог
#нарколог
#лечение
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«Пыталась меня приворожить»: Сергей Жуков сообщил, что на него напала вооружённая фанатка
Вооружённая фанатка напала на Сергея Жукова и поранила ему руку
26 марта 2025, 18:48

Сергей Жуков (фото: Telegram @sezhukovrv)

Сергей Жуков сообщил, что незнакомая девушка поранила ему руку. Певец отметил, что фанатка крайне странным способом пыталась его приворожить.
Группа «Руки вверх!» на протяжении многих лет собирает стадионы и остаётся одним из самых популярных музыкальных коллективов в России. За это время Сергей Жуков и его коллега Алексей Потехин сталкивались не только с безобидными поклонницами, но и с одержимыми, и даже опасными.

Однажды фанатка Жукова подбежала к нему с ножом и порезала ему руку. После выяснилось, что таким ужасным способом она пыталась заполучить любовь певца.

Исполнитель хита «18 мне уже» вспомнил, что в основном поклонницы дарят группе милые подарки – мягкие игрушки, сладости и открытки. Однако однажды на жизнь Жукова и Потехина было совершено покушение.

После одного из концертов музыкантам прислали десерты. К счастью, артисты сразу заподозрили неладное и не стали их пробовать.

«Как-то раз прислали нам десерты, в них был яд, мы вовремя сообразили, иначе меня бы сейчас не было», – отметил Жуков в беседе с Общественной Службой Новостей.
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