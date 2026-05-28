В Москве врачи спасли беременную пациентку с редкой аневризмой аорты
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные медики провели уникальную для мировой практики операцию женщине на 28-й неделе беременности. Врачи спасли пациентку с редкой и крайне опасной патологией — аневризмой дуги аорты — и сохранили беременность. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Раковой, ситуация напрямую угрожала жизни женщины из-за высокого риска разрыва сосуда. Хирурги больницы имени Юдина в сжатые сроки выполнили высокотехнологичную гибридную операцию по эндопротезированию. Команда врачей стабилизировала состояние пациентки. В положенный срок женщина родила здоровую девочку. Сейчас, как отметила Ракова, молодая мама чувствует себя отлично.
Заммэра добавила, что летальность у беременных с такой формой патологии аорты достигает 50–88%. Риски особенно высоки на поздних сроках и в раннем послеродовом периоде. В медицинской литературе описаны лишь единичные случаи успешного эндопротезирования разных отделов аорты во время беременности. Как уточнила Ракова, долгое время аневризма никак не проявлялась. Женщина не чувствовала боли, одышки или других симптомов. На 28-й неделе у нее начались сильные боли в груди, после чего она обратилась в больницу имени Юдина.
