Россиян ждет самое длинное рабочее лето за три года
Россиян ждет самое продолжительное рабочее лето за последние три года. Об этом рассказала руководитель департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, при пятидневной рабочей неделе граждане будут трудиться 65 дней, а отдыхать — 27. Для сравнения, в 2025 году на лето приходилось 63 рабочих и 29 выходных дней, а в 2024-м — 64 и 28 соответственно.
Самым загруженным месяцем станет июль, в котором будет 23 рабочих дня и всего восемь выходных. В июне и августе предстоит трудиться 21 день, при этом число выходных в первом месяце составит девять, во втором — десять.
