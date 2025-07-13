В Москве врачи спасли мужчине жизнь, удалив ему половину тела из-за рака кожи

13 июля 2025, 00:33

В Москве врачи НМИЦ удалили мужчине половину тела из-за рака кожи и спасли ему жизнь

Фото: iStock/sudok1

Врачи НМИЦ онкологии имени Блохина в Москве провели уникальную операцию по удалению половины тела 43-летнему пациенту из Вязьмы, страдавшему от рака кожи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра.





Пациент Сергей Филимоненков почти 25 лет был прикован к инвалидной коляске из-за последствий аварии и перенесенного остеомиелита. В 2024 году у него диагностировали плоскоклеточный рак кожи, который поразил практически всю поясничную область.





«Хирурги НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России выполнили редчайшую операцию», — передает РИА Новости.