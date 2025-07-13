В Москве врачи спасли мужчине жизнь, удалив ему половину тела из-за рака кожи
В Москве врачи НМИЦ удалили мужчине половину тела из-за рака кожи и спасли ему жизнь
Врачи НМИЦ онкологии имени Блохина в Москве провели уникальную операцию по удалению половины тела 43-летнему пациенту из Вязьмы, страдавшему от рака кожи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра.
Пациент Сергей Филимоненков почти 25 лет был прикован к инвалидной коляске из-за последствий аварии и перенесенного остеомиелита. В 2024 году у него диагностировали плоскоклеточный рак кожи, который поразил практически всю поясничную область.
«Хирурги НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России выполнили редчайшую операцию», — передает РИА Новости.Заведующий отделом онкоортопедии НМИЦ Ренат Валиев пояснил, что единственным шансом спасти жизнь была гемикорпорэктомия (удаление половины тела) – операция, ранее выполненная в России лишь однажды, а в мире проведенная около 80 раз, но слабо описанная в медицинской литературе.
Хирургическое вмешательство под руководством директора центра, академика РАН Ивана Стилиди длилось 12 часов и завершилось успешно. Уже через три недели после операции Сергей Филимоненков в сопровождении супруги Маргариты смог вернуться домой в Вязьму.