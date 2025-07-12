Пенсионер изнасиловал собаку в Индии, мужчину арестовали

Фото: istockphoto/Korneeva_Kristina

Уголовное дело завели на пенсионера в Индии по факту изнасилования им собаки. Как пишут местные СМИ, обвиняемому 67 лет.



Инцидент произошел в штате Махараштра, где находится деревня Мауза Дханоди. По словам полицейских, насильника за надругательством над животным возле школы заметили местные жители.

К правоохранителям с жалобой обратился активист по защите прав животных. Перед этим стало известно, что в индийском штате Аруначал-Прадеш разъяренные жители вытащили подростка-насильника из полицейского участка, а затем линчевали его. По предварительной версии, юноша проникал в школьные общежития, где насиловал шести- и восьмилетних девочек.

Никита Кротов

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