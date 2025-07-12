«Выбор — поверить ему»: Анфиса Чехова поделилась личной драмой, комментируя скандал вокруг интервью Чумакова и Ковальчук
Анфиса Чехова назвала Ковальчук зрелой женщиной после скандала вокруг слов Чумакова
Анфиса Чехова поделилась личной драмой, комментируя скандал после слов Алексея Чумакова и слухи о том, что он изменяет или изменял Ковальчук. Телеведущая призналась в одном из шоу на Rutube, что прекрасно понимает чувства Юлии. Она сама сталкивалась с похожей ситуацией, увидев компрометирующее сообщение в телефоне партнера.
Ковальчук стала женой Чумакова еще в 2013 году. Сейчас супруги в гармонии воспитывают двух дочек, Амелию и Алисию. Однако в марте этого года Алексей Чумаков оказался в центре скандала после интервью Светлане Бондарчук. Музыкант заявил, что выбирал себе жену по критерию «вдул бы ей или нет».
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Комментируя скандал, Чехова обратила внимание на слова Юлии Ковальчук в шоу «Злые языки», где певица рассказала о начале романа с Чумаковым. Уже в то время у них возникла ситуация, из-за которой некоторые могли бы расстаться: на телефон Алексея пришла эротическая фотография другой девушки. Однако Чумаков быстро оправдался перед Ковальчук. На самом деле снимок был адресован не ему, а другому мужчине, с которым Алексей работал.
«И Юля поверила. Сейчас принято хейтить эту пару: говорить, что Алексей — абьюзер, Юля — жертва, которая себя не ценит. Но, честно говоря, я вижу психологически зрелую девушку, делающую осознанный выбор. Ей комфортно в этих отношениях — никакой жертвенности я не наблюдаю», — отметила Анфиса.Чехова призналась, что сама пережила подобное, обнаружив в телефоне бывшего партнера неотправленное сообщение «Оля, я люблю тебя». Она устроила скандал, но так любила своего партнера, что готова была закрыть глаза на любой «бред».
«Его объяснение было таким: «Я пытался посмотреть, насколько нелепым будет чужое имя в этой фразе, потому что только твое имя там смотрится органично». (...) Было так сложно его потерять, что предпочла поверить», — призналась Анфиса.При этом за три года сложных отношений бывший избранник в измене замечен так и не был.
По ее словам, женщина имеет право выбирать, в какие отношения готова вкладываться, а какие решит бросить после «звоночков». Как правило, если с мужчиной приятно и комфортно, а расставание будет болезненным, то девушка решает остаться с любимым.
«Иногда мужчины действительно так боятся потерять женщину, что либо перестают давать поводы для подозрений, либо просто лучше скрываются», — пояснила телеведущая.Таким образом, уверенность в честности своего партнера можно получить, если собственные чувства позволяют верить в его слова. Иначе с ним жить спокойно будет невозможно, и расставание неизбежно.
«Жизнь все равно расставит все по своим по местам. В истории с Юлей и Алексеем 15 лет счастливой совместной жизни лучшее подтверждение его слов и намерений!», — заключила Чехова.Сама телеведущая сейчас счастлива в отношениях с актером сериала «Глухарь», Александром Златопольским. В июне она публиковала кадры отдыха с любимым и сыном в Турции.
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