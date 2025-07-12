«Выбор — поверить ему»: Анфиса Чехова поделилась личной драмой, комментируя скандал вокруг интервью Чумакова и Ковальчук

12 июля 2025, 23:39

Анфиса Чехова назвала Ковальчук зрелой женщиной после скандала вокруг слов Чумакова

Анфиса Чехова (Фото: Instagram* @achekhova)

Анфиса Чехова поделилась личной драмой, комментируя скандал после слов Алексея Чумакова и слухи о том, что он изменяет или изменял Ковальчук. Телеведущая призналась в одном из шоу на Rutube, что прекрасно понимает чувства Юлии. Она сама сталкивалась с похожей ситуацией, увидев компрометирующее сообщение в телефоне партнера.





Ковальчук стала женой Чумакова еще в 2013 году. Сейчас супруги в гармонии воспитывают двух дочек, Амелию и Алисию. Однако в марте этого года Алексей Чумаков оказался в центре скандала после интервью Светлане Бондарчук. Музыкант заявил, что выбирал себе жену по критерию «вдул бы ей или нет».





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Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)



«И Юля поверила. Сейчас принято хейтить эту пару: говорить, что Алексей — абьюзер, Юля — жертва, которая себя не ценит. Но, честно говоря, я вижу психологически зрелую девушку, делающую осознанный выбор. Ей комфортно в этих отношениях — никакой жертвенности я не наблюдаю», — отметила Анфиса.

«Его объяснение было таким: «Я пытался посмотреть, насколько нелепым будет чужое имя в этой фразе, потому что только твое имя там смотрится органично». (...) Было так сложно его потерять, что предпочла поверить», — призналась Анфиса.

Александр Златопольский и Анфиса Чехова (Фото: Instagram* @achekhova)



«Иногда мужчины действительно так боятся потерять женщину, что либо перестают давать поводы для подозрений, либо просто лучше скрываются», — пояснила телеведущая.

«Жизнь все равно расставит все по своим по местам. В истории с Юлей и Алексеем 15 лет счастливой совместной жизни лучшее подтверждение его слов и намерений!», — заключила Чехова.