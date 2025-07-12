Питбайк вылетел на «встречку» в Подмосковье, погибла 17-летняя пассажирка

12 июля 2025, 23:34

17-летняя пассажирка питбайка погибла в ДТП в Наро-Фоминском городском округе

Фото: Telegram-канал «Подмосковная полиция» @gumvd50

Несовершеннолетняя пассажирка питбайка погибла в ДТП в Наро-Фоминском городском округе. Мотоцикл выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подмосковная полиция».





Инцидент произошел вечером 12 июля примерно в 21:30 на 5-м километре автодороги «Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка». Погибшей девушке было 17 лет.





«По предварительной информации, водитель 1992 г.р., управляя питбайком, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем», — сообщили в полиции.