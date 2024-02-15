В Москве временно будут перекрывать движение для уборки улиц от снега

Фото: городское хозяйство Москвы
«Будут отдельные участки, когда необходимо будет закрыть улицы, переулки, поэтому просим отнестись к этому с пониманием», — сообщил заммэра.Он подчеркнул, что временные неудобства позволят через пару суток комфортно передвигаться автомобилям и пешеходам. Пётр Бирюков порекомендовал москвичам по возможности оставить личный транспорт и воспользоваться общественным.
В столице сохраняются 8-балльные пробки. Метель в Москве продлится весь день, высота сугробов к завтрашнему утру достигнет 60 см.
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