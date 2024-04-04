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Могилу бойца СВО осквернили флагом ЛГБТ* в Воронеже

В Воронеже могилу бойца спецоперации накрыли радужным флагом
04 апреля 2024, 16:58
Фото: iStock/dragana991

Фото: iStock/dragana991

Могилу участника спецоперации, полковника Никилина Михаила накрыли флагом ЛГБТ* в Воронеже, сообщает Telegram-канал «Воронежское».
«В Воронеже на Лесном кладбище осквернили могилу командира, полковника и обладателя ордена «За мужество» Никилина Михаила Андреевича. На его могилу положили флаг ЛГБТ*», — говорится в сообщении.

По данным канала, Никилин погиб в зоне СВО в 2022 году, совершая героический поступок. Он вывел свой отряд из-под артиллерийского огня противника, отдав свою жизнь.


Полиция Воронежа разыскивает причастных к осквернению могилы полковника.

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Москвич украл из магазина в Щёлкове 70 упаковок сигарет и алкоголь
04 апреля 2024, 17:15

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Восемнадцатилетнего жителя Москвы задержали в Щёлкове сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в краже сигарет и спиртного из магазина, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Ночью росгвардейцам поступила информация о том, что на улице Ленина был слышен громкий звук разбитого стекла. Патруль оперативно прибыл на место, росгвардейцы осмотрели магазин и прилегающую к нему территорию. Они заметили, что некто разбил стеклянную витрину магазина и проник внутрь торгового помещения», — говорится в сообщении.
Злоумышленника доставили в отделение полиции. Выяснилось, что он успел похитить 70 упаковок сигарет и три бутылки алкоголя. Внятно объяснить причину своих действий юный москвич не сумел.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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#криминал
#сигареты
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Crocus Group сообщила о соответствии стройматериалов «Крокус сити холла» стандартам
04 апреля 2024, 16:07

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Crocus Group предоставила следствию всю документацию на материалы, которые использовались при возведении «Крокус сити холла». Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.
Отмечается, что материалы соответствовали всем стандартам качества. В компании рассказали, что всеми вопросами, связанными с проверкой здания «Крокуса» на огнеустойчивость, занимается СК РФ.

Уточняется, что на данный момент проводится пожарная экспертиза.

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что стены зрительного зала в «Крокус сити холле» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать быстрому распространению огня после поджога террористами.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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В Киевской области задержали пастора-педофила за секс с 15-летней прихожанкой
В Киевской области задержали пастора за педофилию
04 апреля 2024, 15:54

Фото: iStock/Studio-Annika

В Киевской области полицейские задержали пастора, которого подозревают в половом контакте с 15-летней девочкой. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Задержан пастор церкви христиан веры евангельской пятидесятников "Ковчег" в городе Кагарлык Александр Невинница. Установлено, что он за денежное вознаграждение неоднократно вступал в половой контакт с пятнадцатилетней местной жительницей», — говорится в публикации.

Уточняется, что девочка являлась прихожанкой данной церкви.

За совершённое преступление пастору грозит до восьми лет лишения свободы.

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#священник
#девочка
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Восемь жителей Челябинска, грабивших детей-сирот, отправили в колонию
Осуждены восемь грабивших детей-сирот жителей Челябинска
04 апреля 2024, 15:53

Фото:iStock/Михаил Руденко

В Челябинске осуждены восемь жителей, которых обвиняют в вымогательстве денежных средств у детей-сирот, им назначили от условного срока до 14 лет колонии строго режима, сообщила региональная прокуратура.
«Челябинский областной суд назначил четверым осужденным наказание от 7 до 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ещё четверых приговорили к наказанию от 3 до 6,5 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от 2 до 4 лет, добавили там.
Потерпевшие получили от вымогателей 3,1 миллиона рублей.

По данным ведомства, в период с февраля 2018 по июнь 2021 года фигуранты, угрожая насилием, вымогали у сирот деньги, в том числе похищая их. Они знали, что после окончания интерната дети получат доступ к личным денежным средствам, потому что некоторые из них сами относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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#челябинск
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#грабители
#суд
#сироты
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ФСБ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в «Крокусе»
04 апреля 2024, 15:36

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщат ТАСС.
По данный РИА Новости, двое новых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале переводили деньги на покупку оружия и транспорта, которые использовались преступниками.

Третий фигурант занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей, отметили в ведомстве. Уточняется, что все трое задержанных являются выходцами из центрально-азиатского региона.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
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#фсб
#деньги
#терроризм
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Уголовное дело о диверсии возбуждено после аварии на электроподстанции в Петербурге
04 апреля 2024, 15:23

Фото: iStock/Akintevs

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело о диверсии после выхода из строя двух трансформаторов на электроподстанции в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что в настоящее время преступника ищут. На него возбуждено уголовное дело по факту диверсии.

В результате данного преступного акта без электричества остались двенадцать тысяч человек.

Напомним, в ночь на 3 апреля неизвестный проник на территорию подстанции на Екатерининском проспекте и совершил преступный акт. Местные жители сообщили о звуке, похожем на взрыв. После проверки было обнаружено несколько поврежденных трансформаторов. При этом один из них восстановлению не подлежит.

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#человек
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Полиция ищет диверсанта, подорвавшего электроподстанцию в Ленобласти
04 апреля 2024, 15:04

Фото: iStock/Dzurag

Полиция разыскивает диверсанта, подорвавшего электроподстанцию в Ленинградской области, в результате чего произошло масштабное отключение электричества, передает «Фонтанка».
Отмечается, что неизвестный ночью проник на территорию подстанции на Екатерининском проспекте и совершил преступный акт. Местные жители сообщили о звуке, который был похож на взрыв.

В экстренные службы позвонила женщина и заявила о двух сильных взрывах на улице перед отключением электричества. В результате проверки было обнаружено два поврежденных трансформатора.

Уточняется, что без электричества остались двенадцать тысяч местных жителей. На злоумышленника возбуждено уголовное дело о диверсии.

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#электричество
#санкт-петербург
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Сильный ветер повалил в Подмосковье 165 деревьев и повредил 31 машину
04 апреля 2024, 14:45

Фото: Фотобанк МО

В Московской области из-за сильного ветра упало 165 деревьев, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. По его данным, в 16 городских округах повреждён 31 автомобиль.
«Отключение электроснабжения не зафиксировано. Падений слабо закреплённых и широкоформатных конструкций нет. Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме», – сказал собеседник агентства.
Также сообщается, что в результате прохождения штормового фронта в Подольске дерево упало на 10-летнюю девочку. Пострадавшая отправлена в Подольскую клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой.

Ранее в МЧС сообщали об усилении ветра в Московском регионе до 21 м/с.

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#московская область
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В Подмосковье поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом
04 апреля 2024, 14:19

Фото: iStock/Kyryl Gorlov

В Подмосковье проходящий обкатку поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, поезд «Иволга», проходящий обкатку, столкнулся с тепловозом в районе станции Малиновка в Подмосковье.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, уточняется, что на движение поездов железнодорожная авария не повлияет. Выясняются все подробности происшествия.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае пассажирский поезд врезался в сошедший с путей грузовой вагон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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