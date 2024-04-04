Могилу бойца СВО осквернили флагом ЛГБТ* в Воронеже

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Могилу участника спецоперации, полковника Никилина Михаила накрыли флагом ЛГБТ* в Воронеже, сообщает Telegram-канал «Воронежское».
«В Воронеже на Лесном кладбище осквернили могилу командира, полковника и обладателя ордена «За мужество» Никилина Михаила Андреевича. На его могилу положили флаг ЛГБТ*», — говорится в сообщении.
По данным канала, Никилин погиб в зоне СВО в 2022 году, совершая героический поступок. Он вывел свой отряд из-под артиллерийского огня противника, отдав свою жизнь.
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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
Алёна Самарева