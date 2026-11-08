В Москве за сутки может выпасть примерно половина месячной нормы осадков

08 ноября 2026, 16:40

Синоптик Тишковец: в Москве 13 и 14 ноября может выпасть 28 мм осадков

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Москве за сутки может выпасть около половины месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.





По его словам, с 09:00 мск 13 ноября до 09:00 мск 14 ноября в осадкомер попадет 28 литров небесной воды, что составляет около 50% месячной нормы. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от плюс 1 до плюс 4 градусов.



Синоптик отметил, что в субботу, словно напоминая о климатической дате начала зимы 14 ноября, с северо-запада прорвется холодный фронт. За ним хлынет новая порция сильных ливней, переходящих в заряды мокрого снега, — ожидается еще до 16 миллиметров осадков.





«Снова может появиться символический снежный покров не более одного сантиметра, который опять растает», — добавил он РИА Новости.