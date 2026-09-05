В Москве за три дня может выпасть около половины месячной нормы осадков

05 сентября 2026, 12:35

Синоптик Леус предупредил о сильных дождях в выходные в Москве

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

Около половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве за три дня. Об этом в личном блоге сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.