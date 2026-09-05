В Москве за три дня может выпасть около половины месячной нормы осадков
Около половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве за три дня. Об этом в личном блоге сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Специалист пояснил, что за минувшую ночь в Москве, по данным различных метеостанций, выпало от трех до семи миллиметров осадков. По его словам, главный очаг интенсивных дождей уже покинул столицу и переместился на восток и север Подмосковья. Тем не менее, сегодня в город снова придут дожди, которые принесут еще 2-7 миллиметров влаги, отметил он.
Метеролог предупредил, что в ближайшие два дня Москву ожидают новые осадки. В воскресенье может выпасть до 16 миллиметров дождя, а в понедельник — до семи.
Только во вторник осадки прекратятся окончательно. Таким образом, за три дня в Москве может выпасть 28-33 миллиметра дождя, что составляет примерно половину месячной нормы сентября, заключил Леус.
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