В Москве задержали иностранца, находившегося в федеральном розыске

02 октября 2025, 13:11

Росгвардия поймала подозреваемого в организации массовых беспорядков

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

На севере Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.