В Москве задержали иностранца, находившегося в федеральном розыске
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
На севере Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.
Инцидент произошёл в районе Дмитровского шоссе — внимание экипажа вневедомственной охраны привлёк прохожий, который, заметив служебную машину, резко изменил маршрут и попытался скрыться, сев в автобус.
Сотрудники остановили транспорт и зашли внутрь. При проверке выяснилось, что у пассажира не было документов. Его доставили в отдел полиции, где установили личность: 24-летний гражданин Армении разыскивался по подозрению в организации массовых беспорядков на территории своей страны.
Теперь им занимается следствие.
