В Москве задержали иностранца, находившегося в федеральном розыске

Росгвардия поймала подозреваемого в организации массовых беспорядков

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

На севере Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.



Инцидент произошёл в районе Дмитровского шоссе — внимание экипажа вневедомственной охраны привлёк прохожий, который, заметив служебную машину, резко изменил маршрут и попытался скрыться, сев в автобус.

Сотрудники остановили транспорт и зашли внутрь. При проверке выяснилось, что у пассажира не было документов. Его доставили в отдел полиции, где установили личность: 24-летний гражданин Армении разыскивался по подозрению в организации массовых беспорядков на территории своей страны.
Теперь им занимается следствие.

Софья Метелева

