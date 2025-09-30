В Москве мужчина смертельно ранил сотрудника банка
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
В Москве мужчина с ножом напал на заместителя начальника одного из банковских отделений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
К несчастью, 39-летняя пострадавшая скончалась от полученных ранений. Мотив нападения и другие детали инцидента пока неизвестны.
Как добавили в пресс-службе столичной Росгвардии, сотрудники ведомства получили сигнал «Тревога» из филиала «Сбербанка» на улице Автозаводской. Оперативно прибыв на место, они обезвредили и задержали 40-летнего преступника. Затем его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что житель Троицка набросился с ножом на полицейского. Раненого экстренно госпитализировали.
