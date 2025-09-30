В Москве мужчина смертельно ранил сотрудника банка

30 сентября 2025, 13:41

В Москве задержали мужчину, смертельно ранившего замруководителя филиала банка

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

В Москве мужчина с ножом напал на заместителя начальника одного из банковских отделений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.