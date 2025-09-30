В Подольске подмосковная Росгвардия задержала рецидивиста с элитным алкоголем
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
В Подольске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже элитного алкоголя. Экипаж получил сигнал «тревога» из охраняемого магазина на улице Молодежный дом, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
Выяснилось, что посетитель оплатил только дешевый товар, а коньяк стоимостью около 24 тысяч рублей спрятал под куртку. Росгвардейцы задержали 32-летнего жителя Чехова, ранее уже судимого за кражу. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сотрудники Щёлковского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью задержали нетрезвого постояльца хостела, находившегося в розыске.
