Достижения.рф

В Подольске подмосковная Росгвардия задержала рецидивиста с элитным алкоголем

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

В Подольске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже элитного алкоголя. Экипаж получил сигнал «тревога» из охраняемого магазина на улице Молодежный дом, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.



Выяснилось, что посетитель оплатил только дешевый товар, а коньяк стоимостью около 24 тысяч рублей спрятал под куртку. Росгвардейцы задержали 32-летнего жителя Чехова, ранее уже судимого за кражу. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сотрудники Щёлковского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью задержали нетрезвого постояльца хостела, находившегося в розыске.

Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0