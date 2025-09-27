Росгвардия задержала подозреваемых в поджоге фейерверка в банке — видео
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
В Подольске сотрудники Росгвардии задержали двух пенсионеров, которые подожгли фейерверк в отделении банка. Ими оказались 74-летний житель Коломны и 73-летняя жительница Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
Инцидент произошёл, когда в одном из банков сработала тревожная сигнализация. Прибывшие на вызов росгвардейцы выяснили, что незадолго до этого пожилые мужчина и женщина вошли в помещение.
Следствие предполагает, что они действовали по инструкциям неизвестного человека, который связывался с ними по видеосвязи. Пенсионеры подожгли фитили пиротехнического изделия прямо в операционном зале, после чего покинули здание.
Сотрудники Росгвардии организовали розыск и по приметам вскоре задержали подозреваемых недалеко от места происшествия. После задержания росгвардейцы передали обеих полиции для дальнейшего разбирательства.
