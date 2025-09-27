Росгвардия задержала подозреваемых в поджоге фейерверка в банке — видео

27 сентября 2025, 19:28

Росгвардия задержала пенсионеров за запуск фейерверка в банке Подольска

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

В Подольске сотрудники Росгвардии задержали двух пенсионеров, которые подожгли фейерверк в отделении банка. Ими оказались 74-летний житель Коломны и 73-летняя жительница Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области