В Москве задержали подозреваемого в хищении тюльпанов на 2 млн рублей

Фото: РИА Новости/ Максим Блинов
Сотрудники полиции в Москве задержали подозреваемого в хищении крупной партии тюльпанов на более чем 2 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
В результате было возбуждено дело по статье «Мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере». Похищенные цветы вернули потерпевшей. Личность подозреваемого уже установлена. Но какая-либо информация о нем не приводится.
Читайте также:
«Тюльпаны, нарциссы и гиацинты»: Флористы назвали самые популярные цветы на 8 марта
Общественник Шелищ обосновал высокие цены на цветы 8 Марта
В Подмосковье создали интерактивную карту точек по продаже цветов
Ювелина Бернст