«Все прекрасно»: Офицер ВСУ поглумился над украинцами

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Офицер Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов в интервью телеведущей Наталье Мосейчук призвал украинских граждан пойти на фронт для доступа к электроэнергии.
«Кто совсем не может без света — айда ко мне. У меня есть свет двадцать четыре часа в сутки», — заявил военнослужащий.Как утверждает Сазонов, на передовой стараются обеспечивать бойцов электроэнергией, чтобы они могли заряжать рации и дроны.
«У нас свет есть постоянно, работают два генератора, поэтому, кому хочется, чтобы свет был всегда — контракт на три года, и все прекрасно», — завил с издёвкой офицер ВСУ.Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко резко осудил украинские власти за бездействие в период энергокризиса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Также сообщалось, что на Украине зафиксирована рекордная инфляция за последние 30 лет.
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Алина Юрчак