В Москве задержан иностранец, причастный к международной сети по торговле людьми
В Москве задержан гражданин, разыскиваемый Интерполом по делу о торговле людьми
В Москве задержан иностранец, находившийся в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в комментарии для «Ленты.ру».
По её словам, мужчину задержали в аэропорту Внуково сразу после его депортации из Турции. В России он проходит по делу о торговле людьми, совершённой, по данным следствия, в составе транснациональной преступной группировки в период с 2006 по 2008 год.
«Мужчину поймали в аэропорту Внуково, он был депортирован из Турции», — рассказала Волк.В МВД уточнили, что жертв преступной схемы использовали для нелегального изъятия органов — фигурантов подозревают в участии в теневом рынке трансплантологии.