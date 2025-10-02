В Москве задержан иностранец, причастный к международной сети по торговле людьми

02 октября 2025, 22:49

В Москве задержан гражданин, разыскиваемый Интерполом по делу о торговле людьми

Фото: Istock / Thomasaf

В Москве задержан иностранец, находившийся в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в комментарии для «Ленты.ру».





По её словам, мужчину задержали в аэропорту Внуково сразу после его депортации из Турции. В России он проходит по делу о торговле людьми, совершённой, по данным следствия, в составе транснациональной преступной группировки в период с 2006 по 2008 год.



