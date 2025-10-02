Россия готовится ввести безвизовый режим для граждан Китая
Во время выступления на форуме «Валдай» Владимир Путин заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Китая. Он отметил, что в следующем году страны проведут Год образования, укрепляя гуманитарное сотрудничество.
Кроме того, говоря о международной повестке, президент назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО «бессмысленным шагом» и добавил, что Североатлантический альянс может разместить ядерное оружие в Финляндии, даже не спрашивая разрешения у местных властей. Несмотря на это, Москва, по его словам, готова восстановить отношения с этими странами, если они проявят инициативу.
Также Путин прокомментировал экономические связи с Индией: товарооборот уже достиг $63 миллиардов, но, по его словам, потенциал гораздо выше. Сейчас страны обсуждают пути устранения дисбаланса в торговле. Кроме того, он упомянул, что Пекин поддерживает нормализацию диалога между Россией и США.
