Россия готовится ввести безвизовый режим для граждан Китая

02 октября 2025, 22:28

Путин сообщил, что РФ готовится ввести безвизовый режим для граждан Китая

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Михаил Метцель)

Во время выступления на форуме «Валдай» Владимир Путин заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Китая. Он отметил, что в следующем году страны проведут Год образования, укрепляя гуманитарное сотрудничество.