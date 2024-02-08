В Москве запретили секс-вечеринки Kinky Party

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Проект Kinky Party, организующий секс-вечеринки для взрослых в Москве, объявил о временном прекращении своей деятельности в РФ, утверждая, что получил предостережение от представителей власти. Об этом сообщается в telegram-канале проекта.
«Мы получили предупреждение от государственных органов о невозможности проведения наших мероприятий в привычном формате. Несмотря на то, что наши мероприятия всегда соблюдали закон и направлены на создание безопасной и уважительной среды для свободного самовыражения, нам было сообщено, что мероприятия, связанные с сексуальной тематикой, не допускаются», — говорится в сообщении.При этом не указано, какой именно орган власти выдал предупреждение.
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