WP: Жителям Флориды мешает спать активный секс рыб-барабанщиков

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Жителям американского штата Флорида уже долгое время не дает спать активная половая жизнь рыб-барабанщиков, пишет газета The Washington Post.
Вместе с тем, The Washington Post пишет, что многие жители района, где слышен шум, замечают такие звуки уже не первый год. По этой причине морской биолог Джеймс Локаскио не согласился с «тусовочной теорией», выдвинув версию о том, что этот шум могут издавать бородатые горбыли (также известные, как рыбы-барабанщики) во время спаривания друг с другом. В такие моменты мышцы рыб бьются о плавательный пузырь и испускают звук, похожий на бой барабана. А так как рыб очень много, то в процессе массового спаривания звук, естественно, начинает резонировать.
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