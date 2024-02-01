«Предпочтительно ранее судимым»: В Петербурге почти даром сдадут квартиру с одним нюансом

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В объявлении указано, что сдается комната без ремонта за три тысячи рублей в месяц. Отмечается, что физические слабые и тихие граждане не рассматриваются.
«Предпочтительно мужчинам, ранее судимым, не старым, ведущим активный образ жизни чеченцам. Можно несколько человек. Приветствуются большие домашние животные, желательно собаки», — пишет владелец жилища.
Комнату сдают на полгода. За успешно выселение соседей собственник обещает арендодателям предоставить помещение до конца срока без увеличения ставки или плату в размере 50 тысяч рублей.
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