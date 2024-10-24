Сенатор Епифанова считает нецелесообразным возобновление льготной ипотеки

Ольга Епифанова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Возобновлять в стране программу льготной ипотеки под 8% экономически нецелесообразно. Такое мнение высказала член Совета Федерации, арбитражный управляющий министерства юстиции РФ Ольга Епифанова.
В разговоре с изданием «Газета.Ru» она обосновала свою точку зрения. По мнению сенатора, причина нецелесообразности прежде всего заключается в резком росте цен на недвижимость. Квартиры людям стало значительно труднее покупать даже по льготной ставке. Кроме того, это обременительно и для государственного бюджета. За огромные компенсации банкам от государства по программам льготной ипотеки граждане затем расплачиваются налогами, пояснила политик, экономист и юрист. Причём в этот невыгодный процесс оказываются втянуты даже люди с невысокими доходами, подчеркнула она.
Напомним, льготная ипотека под 8% прекратила действовать в России 1 июля 2024 года. Епифанова напомнила, что адресные льготные программы покупки жилья с целью привлечения людей в сельскую местность продолжают работать. Так же, как и военная ипотека. По мнению сенатора, новые льготные программы в стране могут начать действовать не ранее первой половины 2025 года. Причём нацелены они будут на специалистов, занятых в критически важных отраслях (космос и военно-промышленный комплекс).
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