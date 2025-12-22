В Удмуртии мужчина поджег фейерверк на 100 залпов в квартире
В Удмуртии произошел необычный инцидент. Житель Глазова решил отпраздновать событие, поджигая фейерверк на 100 залпов прямо в своей гостиной. Об этом пишет ТАСС.
43-летний мужчина устроил настоящий салют в закрытом помещении. Когда пожарные прибыли на место, они столкнулись с плотным задымлением и горящей мебелью. Хозяин квартиры успел эвакуироваться до их приезда.
Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Для ликвидации последствий привлекли 11 человек и три единицы техники. Ситуация обострилась из-за неосторожного обращения с пиротехникой, что напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.
