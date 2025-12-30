В России ребенок погиб при катании на «ватрушке»

30 декабря 2025, 10:47

Во Владимире девятилетний мальчик погиб, вылетев на «ватрушке» в овраг

Фото: iStock/Ekaterina79

Во Владимире девятилетний мальчик погиб при катании на тюбинге. Об этом сообщил областной следком в своем телеграм-канале.