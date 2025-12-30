В России ребенок погиб при катании на «ватрушке»
Во Владимире девятилетний мальчик погиб при катании на тюбинге. Об этом сообщил областной следком в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла днем 28 декабря в частном секторе на улице Трудовой, где школьник катался на «ватрушке» с друзьями. В один момент он вылетел с дороги в овраг и получил тяжелые травмы. Ребенка доставили в Областную детскую клиническую больницу, но спасти его не смогли — он скончался в тот же день.
Сейчас следователи проводят проверку: они осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и родственников погибшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что 22-летнюю жительницу Казани приговорили к 3,5 годам лишения свободы за смертельный инцидент с тюбингом, в результате которого погибла ее 20-летняя подруга Дарья Акинова.
