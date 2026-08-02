В Москве жара достигла 30 градусов в третий раз с начала лета
Температура воздуха в Москве достигла +30°C в третий раз за лето. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ.
По данным метеорологов, в 14:00 по московскому времени температура на метеостанции ВДНХ составила +30°C. За всё лето до этого момента показатель термометра поднимался до такой отметки или выше только дважды — 10 июня и 2 июля.
Как сообщили в Гидрометцентре, в Москве почти тридцатиградусная жара наблюдалась 11, 12 и 13 июня, когда температура составляла +29,7°C, +29,9°C и +29,6°C соответственно. Ещё два дня — 1 и 10 июля — ртутный столбик поднимался до +29°C.
Согласно прогнозам, сегодня в столице может стать ещё жарче — до +32°C. Из-за этого в городе до 18:00 по московскому времени объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В Гидрометцентре России уточнили, что для Москвы порог «сильной жары» составляет +30°C, а для других регионов — +35°C.
Читайте также: