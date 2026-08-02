В Москве жара достигла 30 градусов в третий раз с начала лета

02 августа 2026, 18:22

ТАСС: Гидрометцентр в третий раз за лето зафиксировал 30-градусную жару в Москве

Фото: iStock/lamyai

Температура воздуха в Москве достигла +30°C в третий раз за лето. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ.